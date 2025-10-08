Жителя Севастополя посадили на 15 лет за подготовку взрыва моста по заказу СБУ

Фото: Андрей Пронин / Zuma / Global Look Press

Житель Севастополя получил 15 лет колонии за попытку взорвать железнодорожный мост по заданию украинской разведки. Суд установил, что мужчину завербовали через мессенджер, после чего он начал собирать информацию о российских военных объектах и готовить диверсию, передает ТАСС.

У мужчины дома нашли склад взрывчатки: самодельную бомбу, три пакета взрывчатки общим весом 1,7 кг, детонаторы и аппаратуру для подрыва.

Кроме того, мужчина успел вовлечь в шпионскую деятельность своего знакомого, который собирал данные о системе ПВО для будущих ракетных ударов. Дело его сообщника сейчас тоже рассматривается в суде. По приговору первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима, а после освобождения его ждет еще год ограничения свободы и штраф 50 тыс. руб.

В августе правоохранительные органы предотвратили попытку подрыва автомобиля на Крымском мосту. Диверсию готовили с помощью заминированной машины. Chevrolet с самодельной взрывчаткой прибыл из Украины в Россию.

Он пересек границу в Верхнем Ларсе, оттуда машину должны были доставить в Краснодарский край и передать другому водителю. Тот должен был направиться в Крым и стать «невольным террористом-смертником». В ФСБ заявили, что всех причастных задержали, а взрывчатку обезвредили.