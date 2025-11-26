 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Мэр Новороссийска рассказал о повреждениях домов после атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Новороссийске продолжится поквартирный обход домов, пострадавших в результате атаки БПЛА, сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

По его данным:

  • в Центральном районе повреждено остекление в десяти квартирах многоэтажных домов;
  • в Восточном районе повреждены восемь частных домов, в одном из них жильцы остались без имущества первой необходимости;
  • в селе Гайдук Новороссийского района повреждения получили 10 квартир и 7 частных домов, а также спортивная школа и поликлиника.

Кравченко добавил, что районные администрации уже начали собирать необходимые документы для оформления единовременной материальной выплаты.

Мэр Новороссийска рассказал о повреждениях домов после атаки дронов
Политика

В ночь на 26 ноября в Новороссийске был объявлен режим опасности атаки дрона. В предыдущую ночь город также попал под удар беспилотников.

Мэр Кравченко сообщил, что в результате ночного налета четыре человека были госпитализированы с ранениями средней и легкой степени тяжести. Повреждения получили семь многоквартирных и несколько многоэтажных домов.

дроны Удары Новороссийск Краснодарский край
