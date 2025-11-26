Мэр Новороссийска рассказал о повреждениях домов после атаки дронов
В Новороссийске продолжится поквартирный обход домов, пострадавших в результате атаки БПЛА, сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.
По его данным:
- в Центральном районе повреждено остекление в десяти квартирах многоэтажных домов;
- в Восточном районе повреждены восемь частных домов, в одном из них жильцы остались без имущества первой необходимости;
- в селе Гайдук Новороссийского района повреждения получили 10 квартир и 7 частных домов, а также спортивная школа и поликлиника.
Кравченко добавил, что районные администрации уже начали собирать необходимые документы для оформления единовременной материальной выплаты.
В ночь на 26 ноября в Новороссийске был объявлен режим опасности атаки дрона. В предыдущую ночь город также попал под удар беспилотников.
Мэр Кравченко сообщил, что в результате ночного налета четыре человека были госпитализированы с ранениями средней и легкой степени тяжести. Повреждения получили семь многоквартирных и несколько многоэтажных домов.
