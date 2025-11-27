Аэропорт Калуги временно приостановил полеты

Фото: Андрей Любимов / РБК

Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О введенных мерах стало известно в 7:39 мск.

В воздушных гаванях Саратова и Самары возобновили полеты в 7:34 мск (8:34 по местному времени). Ограничения в аэропорту Саратова действовали около шести часов, в аэропорту Самары — около трех часов.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В настоящий момент ограничения действуют в воздушной гавани Тамбова. Также минувшей ночью для полетов временно закрывали аэропорт Пензы.

В ночь на 27 ноября сработала система ПВО в Белгороде и Белгородском округе, данных о пострадавших и повреждениях нет. Об отражении атаки дронов минувшей ночью сообщил глава Пензенской области Олег Мельниченко — фрагменты беспилотника упали на нежилое здание в Тамале, в соседнем доме взрывной волной выбило стекла. Пострадавших нет.