Аэропорт Калуги временно приостановил полеты
Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О введенных мерах стало известно в 7:39 мск.
В воздушных гаванях Саратова и Самары возобновили полеты в 7:34 мск (8:34 по местному времени). Ограничения в аэропорту Саратова действовали около шести часов, в аэропорту Самары — около трех часов.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В настоящий момент ограничения действуют в воздушной гавани Тамбова. Также минувшей ночью для полетов временно закрывали аэропорт Пензы.
В ночь на 27 ноября сработала система ПВО в Белгороде и Белгородском округе, данных о пострадавших и повреждениях нет. Об отражении атаки дронов минувшей ночью сообщил глава Пензенской области Олег Мельниченко — фрагменты беспилотника упали на нежилое здание в Тамале, в соседнем доме взрывной волной выбило стекла. Пострадавших нет.
