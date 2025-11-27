 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Калуги временно приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О введенных мерах стало известно в 7:39 мск.

В воздушных гаванях Саратова и Самары возобновили полеты в 7:34 мск (8:34 по местному времени). Ограничения в аэропорту Саратова действовали около шести часов, в аэропорту Самары — около трех часов.

В аэропортах Пензы и Саратова ограничили полеты
Политика

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В настоящий момент ограничения действуют в воздушной гавани Тамбова. Также минувшей ночью для полетов временно закрывали аэропорт Пензы.

В ночь на 27 ноября сработала система ПВО в Белгороде и Белгородском округе, данных о пострадавших и повреждениях нет. Об отражении атаки дронов минувшей ночью сообщил глава Пензенской области Олег Мельниченко — фрагменты беспилотника упали на нежилое здание в Тамале, в соседнем доме взрывной волной выбило стекла. Пострадавших нет.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Калуга аэропорты ограничения
Материалы по теме
Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты
Политика
Губернатор Пензенской области рассказал о последствиях атаки дронов
Политика
Военные сбили 19 дронов над Россией за три часа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 08:41 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 08:41
Никарагуа одобрила торговое соглашение с Донецком и Севастополем Политика, 08:47
Компания — организатор «стероидной Олимпиады» выйдет на биржу Бизнес, 08:45
В 2026 году в IT станет сложнее найти работу. Особенно с хорошими бонусамПодписка на РБК, 08:43
Politico узнало о вариантах удара ЕС по России в гибридной войне Политика, 08:42
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Аэропорт Сочи приостановил полеты Политика, 08:24
В Брянской области открыли движение по подорванному в июне мосту Общество, 08:14
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Как Китай стал главным экспортером технологий контроля — The EconomistПодписка на РБК, 08:10
Почему затягивается назначение миллиардера Бабиша премьером Чехии Политика, 08:01
Каким будет выпуск первых ОФЗ в юанях и чем он интересен инвесторам Инвестиции, 08:00
Российское подразделение Hilti будет работать под новым названием — UTECH РБК Компании, 08:00
Как использовать нейросети безопасно: объясняют эксперт и языковые модели Life, 08:00
Брокер «Сбера» изучил предпочтения инвесторов при выборе акций Инвестиции, 08:00
Аэропорт Калуги временно приостановил полеты Политика, 07:58