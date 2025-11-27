В аэропортах Пензы и Саратова ограничили полеты

В аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Кореняко подчеркнул, что меры приняты, чтобы обезопасить полеты.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал чуть ранее об объявленном по всему региону плане «Ковер». Кроме того, в области введен режим беспилотной опасности.

На момент публикации ограничения на полеты действуют также в воздушном хабе Тамбова.