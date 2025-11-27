 Перейти к основному контенту
В аэропортах Пензы и Саратова ограничили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Кореняко подчеркнул, что меры приняты, чтобы обезопасить полеты.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал чуть ранее об объявленном по всему региону плане «Ковер». Кроме того, в области введен режим беспилотной опасности.

Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты
Политика

На момент публикации ограничения на полеты действуют также в воздушном хабе Тамбова.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Пенза Саратов аэропорты приостановка полетов
