 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков сообщил о сбитых «воздушных целях» над Белгородом

Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском округе сработала система ПВО, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Над Белгородом и Белгородским округом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели», — написал в посте Гладков.

Он уточнил, что данных о пострадавших и разрушениях власти не получали.

В регионе объявлена опасность атаки беспилотников. Кроме того, в течение 16 минут — с 4:06 мск по 4:22 мск — в Белгороде и Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе действовала ракетная опасность, предупреждал Гладков.

Военные сбили 19 дронов над Россией за три часа
Политика

В ночь на 27 ноября об отражении атаки сообщил также губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он рассказал, что осколки БПЛА упали на нежилое здание в Тамале, а взрывной волной выбило стекла у соседнего жилого дома, никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Вячеслав Гладков Белгородская область дроны
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Губернатор Пензенской области рассказал о последствиях атаки дронов
Политика
Военные сбили 19 дронов над Россией за три часа
Политика
Более 70 жителей Чебоксар вернулись в свои квартиры после атаки дронов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 05:31 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 05:31
«Вашингтон» провел церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина в НХЛ Спорт, 05:41
Трамп назвал стрельбу у Белого дома «актом террора» и пообещал правосудие Политика, 05:36
В Финляндии близ границы с Россией пройдут учения с 6,5 тыс. военных Политика, 05:19
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Украина договорилась с МВФ о новом финансировании на $8,2 млрд Экономика, 04:52
Гладков сообщил о сбитых «воздушных целях» над Белгородом Политика, 04:39
Аргентина выдвинула кандидатуру главы МАГАТЭ Гросси на пост генсека ООН Политика, 04:20
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Четвертый за ночь российский аэропорт приостановил полеты Политика, 04:12
В США раскрыли личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома Политика, 03:48
Каллас выступила за сокращение численности российской армии Политика, 03:37
Глава МИД Венгрии объяснил позицию по принятию в ЕС Украины и Сербии Политика, 02:56
Губернатор Пензенской области рассказал о последствиях атаки дронов Политика, 02:50
Число погибших в результате пожара в Гонконге возросло до 44 Общество, 02:42
Власти сообщили, что устроивший стрельбу у Белого дома был один Политика, 02:16