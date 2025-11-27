Гладков сообщил о сбитых «воздушных целях» над Белгородом

В Белгороде и Белгородском округе сработала система ПВО, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Над Белгородом и Белгородским округом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели», — написал в посте Гладков.

Он уточнил, что данных о пострадавших и разрушениях власти не получали.

В регионе объявлена опасность атаки беспилотников. Кроме того, в течение 16 минут — с 4:06 мск по 4:22 мск — в Белгороде и Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе действовала ракетная опасность, предупреждал Гладков.

В ночь на 27 ноября об отражении атаки сообщил также губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он рассказал, что осколки БПЛА упали на нежилое здание в Тамале, а взрывной волной выбило стекла у соседнего жилого дома, никто не пострадал.