Военные сбили 19 дронов над Россией за три часа
Силы ПВО сбили 19 украинских дронов в небе над Россией за три часа, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Беспилотники были перехвачены в период с 20:00 мск до 23:00 мск. Так, над Курской областью военные уничтожили десять дронов, четыре — над Белгородской, три — над Азовским морем и по одному над Ростовской и Рязанской областями.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в 22:06 об ударе украинских беспилотников по Таганрогу и Неклиновскому району. В поселке Дмитриадовский была ранена женщина, а также была повреждена крыша частного дома.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в 21:51 информировал о ранении нескольких человек в результате атаки БПЛА. Например, в Грайворонском округе на окраине села Доброивановка FPV-дрон ударил по автомобилю? после чего женщину с баротравмой и множественными осколочными ранениями рук и груди увезли в больницу.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили