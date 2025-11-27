Военные сбили 19 дронов над Россией за три часа

Силы ПВО сбили 19 украинских дронов в небе над Россией за три часа, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Беспилотники были перехвачены в период с 20:00 мск до 23:00 мск. Так, над Курской областью военные уничтожили десять дронов, четыре — над Белгородской, три — над Азовским морем и по одному над Ростовской и Рязанской областями.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в 22:06 об ударе украинских беспилотников по Таганрогу и Неклиновскому району. В поселке Дмитриадовский была ранена женщина, а также была повреждена крыша частного дома.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в 21:51 информировал о ранении нескольких человек в результате атаки БПЛА. Например, в Грайворонском округе на окраине села Доброивановка FPV-дрон ударил по автомобилю? после чего женщину с баротравмой и множественными осколочными ранениями рук и груди увезли в больницу.