Губернатор Пензенской области рассказал о последствиях атаки дронов
В жилом доме в Тамале Пензенской области выбило стекла в результате атаки дронов, сообщает губернатор Олег Мельниченко в телеграм-канале.
Как рассказал глава региона, сначала осколки беспилотника повредили крышу нежилого одноэтажного здания, а взрывной волной были «выбиты стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме».
Место происшествия оцеплено. По предварительным данным, пострадавших нет. Мельниченко подчеркнул, что власти позаботятся о жителях пострадавших квартир.
Ранее Мельниченко сообщил о беспилотной опасности по всей области и объявленном плане «Ковер». В аэропорту Пензы на момент публикации действуют ограничения на прием и отправку рейсов.
