Губернатор Пензенской области рассказал о последствиях атаки дронов

Губернатор: в Пензенской области после атаки дронов поврежден жилой дом

В жилом доме в Тамале Пензенской области выбило стекла в результате атаки дронов, сообщает губернатор Олег Мельниченко в телеграм-канале.

Как рассказал глава региона, сначала осколки беспилотника повредили крышу нежилого одноэтажного здания, а взрывной волной были «выбиты стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме».

Место происшествия оцеплено. По предварительным данным, пострадавших нет. Мельниченко подчеркнул, что власти позаботятся о жителях пострадавших квартир.

Ранее Мельниченко сообщил о беспилотной опасности по всей области и объявленном плане «Ковер». В аэропорту Пензы на момент публикации действуют ограничения на прием и отправку рейсов.