 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор Пензенской области рассказал о последствиях атаки дронов

Губернатор: в Пензенской области после атаки дронов поврежден жилой дом
Сюжет
Военная операция на Украине

В жилом доме в Тамале Пензенской области выбило стекла в результате атаки дронов, сообщает губернатор Олег Мельниченко в телеграм-канале.

Как рассказал глава региона, сначала осколки беспилотника повредили крышу нежилого одноэтажного здания, а взрывной волной были «выбиты стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме».

Место происшествия оцеплено. По предварительным данным, пострадавших нет. Мельниченко подчеркнул, что власти позаботятся о жителях пострадавших квартир.

Военные сбили 19 дронов над Россией за три часа
Политика

Ранее Мельниченко сообщил о беспилотной опасности по всей области и объявленном плане «Ковер». В аэропорту Пензы на момент публикации действуют ограничения на прием и отправку рейсов.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Пензенская область Олег Мельниченко дроны
Материалы по теме
Военные сбили 19 дронов над Россией за три часа
Политика
Женщина получила ранения при атаке БПЛА на Ростовскую область
Политика
В Чебоксарах начали устанавливать стекла взамен выбитых при атаке БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 04:11 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 04:11
Четвертый за ночь российский аэропорт приостановил полеты Политика, 04:12
В США раскрыли личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома Политика, 03:48
Каллас выступила за сокращение численности российской армии Политика, 03:37
Глава МИД Венгрии объяснил позицию по принятию в ЕС Украины и Сербии Политика, 02:56
Губернатор Пензенской области рассказал о последствиях атаки дронов Политика, 02:50
Число погибших в результате пожара в Гонконге возросло до 44 Общество, 02:42
Власти сообщили, что устроивший стрельбу у Белого дома был один Политика, 02:16
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В аэропортах Пензы и Саратова ограничили полеты Политика, 01:32
«Бавария» в матче с «Арсеналом» в ЛЧ впервые проиграла в сезоне Спорт, 01:14
Ватикан официально запретил полигамные и полиаморные связи Политика, 01:12
«Ливерпуль» дома разгромно проиграл ПСВ в матче Лиги Чемпионов Спорт, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Аэропорт Вашингтона закрывали на фоне стрельбы у Белого дома Политика, 00:51
Politico узнало об условии США для гарантий безопасности Украине Политика, 00:47