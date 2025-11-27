Женщина получила ранения при атаке БПЛА на Ростовскую область
Украинские дроны атаковали юго-запад Ростовской области, в результате чего была ранена женщина, повреждена крыша частного дома, сообщает губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
«С вечера по юго-западу Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Таганроге и Неклиновском районе», — говорится в сообщении.
Поврежденный жилой дом расположен в поселке Дмитриадовский, ранения получила жительница того же населенного пункта.
В Таганроге объявлена воздушная опасность, сообщала мэр Светлана Камбулова в 20:57 мск. Глава города призвала тогда жителей зайти в помещение и не приближаться к окнам.
О работе сил ПВО в Ростовской области сообщал и глава Неклиновского района Василий Даниленко в 21:37 мск. Он также в 22:19 сообщил о повреждениях в районе в Дмитриадовке и ранении женщины.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили