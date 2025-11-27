 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Женщина получила ранения при атаке БПЛА на Ростовскую область

Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские дроны атаковали юго-запад Ростовской области, в результате чего была ранена женщина, повреждена крыша частного дома, сообщает губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«С вечера по юго-западу Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Таганроге и Неклиновском районе», — говорится в сообщении.

Поврежденный жилой дом расположен в поселке Дмитриадовский, ранения получила жительница того же населенного пункта.

Более 70 жителей Чебоксар вернулись в свои квартиры после атаки дронов
Общество
Фото:vstepanovmz21 / Telegram

В Таганроге объявлена воздушная опасность, сообщала мэр Светлана Камбулова в 20:57 мск. Глава города призвала тогда жителей зайти в помещение и не приближаться к окнам.

О работе сил ПВО в Ростовской области сообщал и глава Неклиновского района Василий Даниленко в 21:37 мск. Он также в 22:19 сообщил о повреждениях в районе в Дмитриадовке и ранении женщины.

Софья Полковникова
Ростовская область Юрий Слюсарь дроны
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
