Вице-премьер заявил об охоте НАТО «за технарями» из зоны спецоперации
Страны НАТО ведут «охоту» за ветеранами военной спецоперации на Украине, которые обладают инженерно-техническими знаниями, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на V Конгрессе молодых ученых.
«Ветераны боевых действий СВО обладают этими качествами, во всем мире, в странах НАТО идет охота за технарями, которые являются ветеранами боевых действий», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Чернышенко добавил, что участники спецоперации с инженерными знаниями способны внести значительный вклад в развитие технологической науки и придать практическую направленность разработкам.
В июне начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что около 137 тыс. участников боевых действий на Украине вернулись с фронта домой. По его словам, среди вернувшихся бойцов много молодых людей до 35 лет, поэтому власти должны помочь им найти работу.
Для участников военной операции действует широкий спектр льгот, в том числе в социальной, жилищной, медицинской и образовательной сферах, также им положены выплаты — единовременные и ежемесячные компенсационные. Также существуют медицинские и психологические программы восстановления для ветеранов военной операции и их семей.
