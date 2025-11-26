Вице-премьер заявил об охоте НАТО «за технарями» из зоны спецоперации

Фото: Ximena Borrazás / Getty Images

Страны НАТО ведут «охоту» за ветеранами военной спецоперации на Украине, которые обладают инженерно-техническими знаниями, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на V Конгрессе молодых ученых.

«Ветераны боевых действий СВО обладают этими качествами, во всем мире, в странах НАТО идет охота за технарями, которые являются ветеранами боевых действий», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Чернышенко добавил, что участники спецоперации с инженерными знаниями способны внести значительный вклад в развитие технологической науки и придать практическую направленность разработкам.

В июне начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что около 137 тыс. участников боевых действий на Украине вернулись с фронта домой. По его словам, среди вернувшихся бойцов много молодых людей до 35 лет, поэтому власти должны помочь им найти работу.

Для участников военной операции действует широкий спектр льгот, в том числе в социальной, жилищной, медицинской и образовательной сферах, также им положены выплаты — единовременные и ежемесячные компенсационные. Также существуют медицинские и психологические программы восстановления для ветеранов военной операции и их семей.