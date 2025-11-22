 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Минфин Якутии сообщил о приостановке выплат участникам спецоперации

Алексеев: в Якутии участникам спецоперации приостановили выплаты
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Якутии приостановили выплаты участникам спецоперации из-за дефицита бюджета, однако выплаты произведут уже на днях, сообщил в эфире передачи «Инники күөҥҥэ» на НВК «Саха» глава минфина республики Иван Алексеев.

«К сожалению, у нас действительно сложилась такая ситуация. Однако правительство провело работу, необходимые средства изысканы, на днях выйдет распоряжение и все выплаты будут сделаны», — заявил министр.

Алексеев объяснил паузу в выплатах «невозможностью заранее рассчитать, какому количеству людей понадобятся» выплаты.

РБК направил запрос в правительство и минфин Якутии.

По состоянию на ноябрь 2024 года, в военной операции участвовало более 8 тыс. якутян, сообщил замкомандующего войсками Восточного военного округа (ВВО) по военно-политической работе генерал-лейтенант Роман Греков, передает «Якутия 24».

В Суздале отказали в выплате матери погибшего участника спецоперации
Политика
Фото:Прокуратура Владимирской области

В мае глава Якутии Айсен Николаев подписал указ по увеличению единовременных выплат из республиканского бюджета для бойцов, проходящих службу в зоне военной операции по контракту.

Согласно документу, размер единовременной выплаты из бюджета республики для военнослужащих, заключивших контракт с 1 мая по 31 декабря 2025 года на срок не менее одного года, был увеличен на 500 тыс. руб. и составил 1 млн 800 тыс. руб.

Также указом были повышены единовременные выплаты от муниципальных районов и городских округов — для заключивших контракт с 1 мая по 31 декабря 2025 года размер выплат составляет не менее 400 тыс. руб.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Теги
Плугина Ирина
При участии
Ольга Ваганова
Якутск выплаты участники боевых действий Военная операция на Украине
