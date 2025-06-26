АП назвала число вернувшихся домой участников военной операции

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Около 137 тыс. участников боевых действий на Украине вернулись с фронта домой, заявил на заседании коллегии Росмолодежи начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

По его словам, среди вернувшихся бойцов много молодых людей до 35 лет, поэтому власти должны помочь им найти работу.

«Помочь им переобучиться, найти новое место работы, причем достойное место работы, потому что они получают сейчас в зоне СВО солидные вознаграждения. И нужно вернуться так, чтобы доходы семьи не упали», — сказал Новиков (цитата по ТАСС).

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