АП назвала число вернувшихся домой участников военной операции
Около 137 тыс. участников боевых действий на Украине вернулись с фронта домой, заявил на заседании коллегии Росмолодежи начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
По его словам, среди вернувшихся бойцов много молодых людей до 35 лет, поэтому власти должны помочь им найти работу.
«Помочь им переобучиться, найти новое место работы, причем достойное место работы, потому что они получают сейчас в зоне СВО солидные вознаграждения. И нужно вернуться так, чтобы доходы семьи не упали», — сказал Новиков (цитата по ТАСС).
Материал дополняется
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года