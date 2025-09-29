ОДКБ согласует новые виды вооружения против военных угроз

Фото: Владислав Ногай / ТАСС

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) согласует новые виды вооружения для совместного противостояния военным угрозам, сообщил «Известиям» глава парламентской ассамблеи ОДКБ Анатолий Выборный.

Заседание, на котором будут обсуждать новое «Модельное (типовое) соглашение о сотрудничестве членов ОДКБ при использовании новых видов оружия и технологий» пройдет 7 октября в Санкт-Петербурге.

Как написали «Известия», ознакомившиеся с документом, особое внимание там уделено «новым видам оружия», которое в соглашении определяют как «устройства и предметы, предназначенные для поражения противника в вооруженной борьбе, а также комплексы и инструменты современных и будущих достижений науки, техники, используемые в качестве средств ведения военных действий, включая нелетальное, психофизическое и иное воздействие на противника в целях принуждения его к миру».

Военный эксперт Дмитрий Корнев уточнил, что под этим подразумевают гиперзвуковое и лазерное оружие, а также беспилотные системы.

Принятие новых мер в ОДКБ объяснили накалом военно-политической обстановки.

Ранее страны-члены организации провели сбор по вопросам усиления кризисного реагирования. На собрании участники обсудили вопросы мониторинга и анализа военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ, признаки возникновения кризисов, угрозы и вызовы коллективной безопасности.

ОДКБ — это региональная межгосударственная организация, которая состоит из шести стран бывшего СССР: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.