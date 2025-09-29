 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

ОДКБ согласует новые виды вооружения против военных угроз

Фото: Владислав Ногай / ТАСС
Фото: Владислав Ногай / ТАСС

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) согласует новые виды вооружения для совместного противостояния военным угрозам, сообщил «Известиям» глава парламентской ассамблеи ОДКБ Анатолий Выборный.

Заседание, на котором будут обсуждать новое «Модельное (типовое) соглашение о сотрудничестве членов ОДКБ при использовании новых видов оружия и технологий» пройдет 7 октября в Санкт-Петербурге.

Как написали «Известия», ознакомившиеся с документом, особое внимание там уделено «новым видам оружия», которое в соглашении определяют как «устройства и предметы, предназначенные для поражения противника в вооруженной борьбе, а также комплексы и инструменты современных и будущих достижений науки, техники, используемые в качестве средств ведения военных действий, включая нелетальное, психофизическое и иное воздействие на противника в целях принуждения его к миру».

Военный эксперт Дмитрий Корнев уточнил, что под этим подразумевают гиперзвуковое и лазерное оружие, а также беспилотные системы.

Страны ОДКБ провели сбор по вопросам усиления кризисного реагирования
Политика
Фото:Министерство обороны Кыргызской Республики

Принятие новых мер в ОДКБ объяснили накалом военно-политической обстановки.

Ранее страны-члены организации провели сбор по вопросам усиления кризисного реагирования. На собрании участники обсудили вопросы мониторинга и анализа военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ, признаки возникновения кризисов, угрозы и вызовы коллективной безопасности.

ОДКБ — это региональная межгосударственная организация, которая состоит из шести стран бывшего СССР: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
ОДКБ Анатолий Выборный вооружение
Материалы по теме
Страны ОДКБ провели сбор по вопросам усиления кризисного реагирования
Политика
Пашинян назвал наиболее вероятный вариант с участием Армении в ОДКБ
Политика
Кремль отреагировал на условие Армении для решения по ОДКБ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
В Воронежской области в результате атаки дрона поврежден частный дом Политика, 10:04
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
Бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова задержали Политика, 10:00
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на элитные новостройки Недвижимость, 09:58
ОДКБ согласует новые виды вооружения против военных угроз Политика, 09:53
Пожар после нападения со стрельбой на церковь в Мичигане. Видео Общество, 09:48
Как привлекать молодежь через соцсети — 6 практических советовПодписка на РБК, 09:35
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:31
В Британии допустили, что уже находятся в состоянии войны с Россией Политика, 09:29
Воробьев сообщил о двух погибших в Подмосковье после атаки беспилотников Политика, 09:23
МВД назвало поставщика алкоголя после массового отравления в Ленобласти Общество, 09:16
ТАСС назвал возможную причину смерти чемпионки мира по боксу Синецкой Спорт, 09:13
Гладков заявил о двух ракетных ударах по Белгороду за сутки Политика, 09:06
В Китае открыли самый высокий мост в мире. Видео Общество, 09:03