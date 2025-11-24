 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Путин выразил соболезнования в связи наводнением во Вьетнаме

Фото: Minh Nguyen / Reuters
Фото: Minh Nguyen / Reuters

Президент России Владимир Путин направил соболезнования руководству Вьетнама в связи с трагическими последствиями наводнения в центральных районах страны, сообщает пресс-служба Кремля.

В обращении к генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и президенту республики Лыонг Кыонгу российский лидер выразил и слова поддержки.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — говорится в телеграмме.

Как во Вьетнаме спасаются от масштабного наводнения. Фотогалерея
Фотогалерея 

Несколько недель назад во Вьетнаме начались масштабные наводнения и оползни, вызванные сильными дождями. Стихийные бедствия унесли жизни не менее 35 человек, десятки пострадали, тысячи остались без крова.

Особенно затронуло бедствие провинции Куангчи, Дананг и Биньдинь, а город Куинён практически полностью оказался под водой. Спасатели проводили эвакуацию людей через крыши домов. 17 ноября в провинции Кханьхоа оползень обрушился на автобус, и шесть пассажиров погибли на месте. Стихия нанесла значительный ущерб сельскому хозяйству — затоплено более 7 тыс. га рисовых полей, под угрозой оказался сбор кофе.

По данным центра погоды «Фобос», 27 октября автоматическая станция в районе горы Батьма зафиксировала 1740 мм осадков. Это самый высокий суточный показатель в стране за всю историю наблюдений и второй по величине в мире — после 1825 мм, зарегистрированных французской станцией в Индийском океане в январе 1966 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Вьетнам наводнения Владимир Путин соболезнования стихийное бедствие
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Как во Вьетнаме спасаются от масштабного наводнения. Фотогалерея
Общество
Застрявший на мосту во Вьетнаме автобус с россиянами эвакуировали
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 18:48 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 18:48
Биржевые цены на какао упали до минимума с февраля 2024 года Инвестиции, 19:04
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса РБК и Сбер, 19:00
Импортозамещение, кибербезопасность и ИИ: опыт «Еврохима» и «К2Тех» Отрасли, 18:51
Какой получилась выставка «Татлин. Конструкция мира» в Центре «Зотов» Стиль, 18:50
Участникам драки после матча ЦСКА — Спартак дали по пять суток ареста Спорт, 18:49
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Студия «Квартал 95»: кому принадлежит, какие фильмы и сериалы снимала База знаний, 18:43
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Рынок акций ускорил снижение на опасениях срыва мирного плана Инвестиции, 18:41
Пункт о разморозке активов России убрали из мирного плана по Украине Политика, 18:37
КХЛ назвала первого участника Матча звезд Спорт, 18:27
Си Цзиньпин рассказал Трампу о своем отношении к мирным планам по Украине Политика, 18:22
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 18:19
На форуме «Технологии Добра» наградили авторов лучших решений для НКО Отрасли, 18:19
Год ИИ-агентов и человекоподобных роботов: тренды конференции AI Journey Тренды, 18:16