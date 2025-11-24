Путин выразил соболезнования в связи наводнением во Вьетнаме

Фото: Minh Nguyen / Reuters

Президент России Владимир Путин направил соболезнования руководству Вьетнама в связи с трагическими последствиями наводнения в центральных районах страны, сообщает пресс-служба Кремля.

В обращении к генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и президенту республики Лыонг Кыонгу российский лидер выразил и слова поддержки.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — говорится в телеграмме.

Несколько недель назад во Вьетнаме начались масштабные наводнения и оползни, вызванные сильными дождями. Стихийные бедствия унесли жизни не менее 35 человек, десятки пострадали, тысячи остались без крова.

Особенно затронуло бедствие провинции Куангчи, Дананг и Биньдинь, а город Куинён практически полностью оказался под водой. Спасатели проводили эвакуацию людей через крыши домов. 17 ноября в провинции Кханьхоа оползень обрушился на автобус, и шесть пассажиров погибли на месте. Стихия нанесла значительный ущерб сельскому хозяйству — затоплено более 7 тыс. га рисовых полей, под угрозой оказался сбор кофе.

По данным центра погоды «Фобос», 27 октября автоматическая станция в районе горы Батьма зафиксировала 1740 мм осадков. Это самый высокий суточный показатель в стране за всю историю наблюдений и второй по величине в мире — после 1825 мм, зарегистрированных французской станцией в Индийском океане в январе 1966 года.