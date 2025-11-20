Как во Вьетнаме спасаются от масштабного наводнения. Фотогалерея
Во Вьетнаме продолжаются начавшиеся несколько недель назад из-за сильных дождей наводнения и оползни. С 26 октября в стране погибли как минимум 35 человек, десятки получили ранения и тысячи лишились жилья. В провинции Кханьхоа 17 ноября оползень, сошедший в результате ливня, обрушился на автобус и раздавил его переднюю часть, из-за чего шестеро пассажиров умерли на месте. Из-за наводнений пострадал и урожай риса и кофе.
Вид сверху на город Хюэ, центральный Вьетнам. Сильние ливни продолжаются в регионе с 26 октября, с того момента погибли как минимум 35 человек.
За трое суток в некоторых районах выпало до 1100 мм осадков. Из-за стихийных бедствий тысячи человек остались без жилья. На фото - местные жители плывут на лодке по улицам затопленного Хюэ.
Собака во время наводнения в деревне Trieu Son Trung.
В числе наиболее пострадавших регионов — провинции Дананг и Биньдинь. На территории последней город Куинён практически полностью ушел под воду. Спасатели эвакуируют людей через крыши домов. Пострадал и урожай: затоплено более 7 тыс. гектаров рисовых полей, а сбор кофе, для сушки которого нужен солнечный свет, находится под угрозой. На фото — женщины пересекают затопленную улицу в деревне.
Семья обедает во время наводнения в городе Хюэ.
Местные жители плывут на лодке по затопленной площади в Хюэ.
Скот и личные вещи местные жители стараются разместить повыше, чтобы они не пострадали из-за наводнения.
Вид сверху на затопленный Хюэ.
Мужчина исследует свой дом, пострадавший от наводнения, в деревне Trieu Son Trung в центральном Вьетнаме.
Женщина покупает продукты на затопленной улице Хошимина. Это крупнейший город Вьетнама, особенно подверженный наводнениям. Ситуация с природными катаклизмами там ухудшилась в последние годы из-за глобального потепления и роста уровня моря. По данным Всемирного банка, увеличение этого показателя на 40 см приводит в потере 1-5% ВВП города ежегодно.
