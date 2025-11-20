Как во Вьетнаме спасаются от масштабного наводнения. Фотогалерея

Во Вьетнаме продолжаются начавшиеся несколько недель назад из-за сильных дождей наводнения и оползни. С 26 октября в стране погибли как минимум 35 человек, десятки получили ранения и тысячи лишились жилья. В провинции Кханьхоа 17 ноября оползень, сошедший в результате ливня, обрушился на автобус и раздавил его переднюю часть, из-за чего шестеро пассажиров умерли на месте. Из-за наводнений пострадал и урожай риса и кофе.