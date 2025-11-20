 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Как во Вьетнаме спасаются от масштабного наводнения. Фотогалерея

Во Вьетнаме продолжаются начавшиеся несколько недель назад из-за сильных дождей наводнения и оползни. С 26 октября в стране погибли как минимум 35 человек, десятки получили ранения и тысячи лишились жилья. В провинции Кханьхоа 17 ноября оползень, сошедший в результате ливня, обрушился на автобус и раздавил его переднюю часть, из-за чего шестеро пассажиров умерли на месте. Из-за наводнений пострадал и урожай риса и кофе. 
Вид сверху на город Хюэ, центральный Вьетнам. Сильние ливни продолжаются в регионе с 26 октября, с того момента погибли как минимум 35 человек.
Фото: Thanh Hue / Getty Images

Вид сверху на город Хюэ, центральный Вьетнам. Сильние ливни продолжаются в регионе с 26 октября, с того момента погибли как минимум 35 человек.

За трое суток в некоторых районах выпало до 1100 мм осадков. Из-за стихийных бедствий тысячи человек остались без жилья.&nbsp;На фото - местные жители плывут на лодке по улицам затопленного Хюэ.
Фото: Thanh Hue / Getty Images

За трое суток в некоторых районах выпало до 1100 мм осадков. Из-за стихийных бедствий тысячи человек остались без жилья. На фото - местные жители плывут на лодке по улицам затопленного Хюэ.

Собака во время наводнения в деревне&nbsp;Trieu Son Trung.&nbsp;
Фото: Thanh Hue / Getty Images

Собака во время наводнения в деревне Trieu Son Trung. 

В числе наиболее пострадавших регионов&nbsp;&mdash; провинции Дананг и Биньдинь. На территории последней город Куинён практически полностью ушел под воду. Спасатели эвакуируют людей через крыши домов. Пострадал и урожай: затоплено более 7 тыс. гектаров рисовых полей, а сбор кофе, для сушки которого нужен солнечный свет, находится под угрозой. На фото&nbsp;&mdash; женщины пересекают затопленную улицу в деревне.
Фото: Thanh Hue / Getty Images

В числе наиболее пострадавших регионов — провинции Дананг и Биньдинь. На территории последней город Куинён практически полностью ушел под воду. Спасатели эвакуируют людей через крыши домов. Пострадал и урожай: затоплено более 7 тыс. гектаров рисовых полей, а сбор кофе, для сушки которого нужен солнечный свет, находится под угрозой. На фото — женщины пересекают затопленную улицу в деревне.

Семья обедает во время наводнения в городе Хюэ.&nbsp; &nbsp;
Фото: Thanh Hue / Getty Images

Семья обедает во время наводнения в городе Хюэ. 

 

Местные жители плывут на лодке по затопленной площади в Хюэ.&nbsp; &nbsp;
Фото: Thanh Hue / Getty Images

Местные жители плывут на лодке по затопленной площади в Хюэ. 
 

Скот и личные вещи местные жители стараются разместить повыше, чтобы они не пострадали из-за наводнения.&nbsp; &nbsp;
Фото: Thanh Hue / Getty Images

Скот и личные вещи местные жители стараются разместить повыше, чтобы они не пострадали из-за наводнения. 
 

Вид сверху на затопленный Хюэ.&nbsp; &nbsp;
Фото: Thanh Hue / Getty Images

Вид сверху на затопленный Хюэ. 
 

Мужчина исследует свой дом, пострадавший от наводнения, в деревне&nbsp;Trieu Son Trung в центральном Вьетнаме.&nbsp;
Фото: Thanh Hue / Getty Images

Мужчина исследует свой дом, пострадавший от наводнения, в деревне Trieu Son Trung в центральном Вьетнаме. 

Женщина покупает продукты на затопленной улице Хошимина. Это крупнейший город Вьетнама, особенно подверженный наводнениям. Ситуация с природными катаклизмами там ухудшилась в последние годы из-за глобального потепления и роста уровня моря. По данным Всемирного банка, увеличение этого показателя на 40 см приводит в потере 1-5% ВВП города ежегодно.&nbsp; &nbsp;
Фото: Thanh Hue / Getty Images

Женщина покупает продукты на затопленной улице Хошимина. Это крупнейший город Вьетнама, особенно подверженный наводнениям. Ситуация с природными катаклизмами там ухудшилась в последние годы из-за глобального потепления и роста уровня моря. По данным Всемирного банка, увеличение этого показателя на 40 см приводит в потере 1-5% ВВП города ежегодно. 
 

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
мультимедиа наводнение бедствие Вьетнам
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 19 ноя, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 19 ноя, 10:03
Евросоюз обсудит новые санкции против теневого флота России Политика, 00:31
В Киевской области сработала ПВО Политика, 00:27
Трамп заявил, что у США появился «самый смертоносный самолет» F-47 Политика, 00:11
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Как во Вьетнаме спасаются от масштабного наводнения. Фотогалерея Общество, 00:06 
Bloomberg связал дочь экс-главы ЮАР с вербовкой в зону боев на Украине Политика, 00:05
Отказался от сборной России. Что известно о вратаре Хайкине Спорт, 00:02
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней Общество, 00:02
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
РАДИО
 Бизнес, 00:01
Какие семь изменений для налогов на упрощенке вступят в силу с 2026 годаПодписка на РБК, 00:01
Трамп заявил, что в США снизились цены на индейку, и упомянул Эрдогана Политика, 19 ноя, 23:58
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 19 ноя, 23:40
Путин допустил, что человек сможет жить до 150 лет Общество, 19 ноя, 23:31
Трамп вновь заявил, что разочарован в Путине Политика, 19 ноя, 23:13