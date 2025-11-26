АТОР назвала разжиганием данные о проблемах россиян на китайской границе

Фото: Feng Li / Getty Images

Случаи изъятия у российских туристов купленных вещей и лекарств на китайской границе являются единичными, а сообщения телеграм-каналов об усилении пограничного досмотра — не что иное, как «разжигание на пустом месте», заявили РБК в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Мы имеем дело с «медийной реальностью» — когда из одного-двух реальных случаев медиа выдумывают «массовое» явление», — сказали в пресс-службе АТОР.

По словам гендиректора China Travel Анастасии Витушинской, после введения безвизового режима для россиян в середине сентября усиления пограничного контроля со стороны китайцев не произошло, так как и до этого они всегда тщательно проверяли у туристов багаж.

«Они его применяют на постоянной основе. Весь багаж тщательно просвечивают и реально смотрят, что туристы везут», — пояснила Витушинская. Ее компания отправляет в КНР из России по три туристические группы в неделю — никто из путешественников на действия китайцев не жаловался.

Не возникло проблем при выезде из КНР и у руководителя пресс-службы туроператора FUN&SUN Ольги Ланской. Она заболела в поездке и везла с собой лекарства.

«Вообще никаких вопросов не задали на границе», — сказала Ланская.

Ранее в пресс-службе туроператора «Спектрум» сообщили РБК, что очереди и длительные проверки на границе России и Китая носят «организационный характер» из-за увеличения нагрузки на контрольно-пропускные пункты.

После отмены визового режима в несколько раз вырос поток россиян в приграничные китайские города Хуньчунь, Харбин и Суйфэньхэ, куда из России можно добраться наземным транспортом. Похожая ситуация сложилась и на острове Хайнань.

По данным телеграм-канала Baza, время прохождения пограничного контроля выросло до двух — двух с половиной часов. Также издание сообщило о случаях, когда у туристов на границе забрали купленные в Россию вещи и медикаменты.

Пробный безвизовый режим для россиян в Китае действует с 15 сентября 2025 года до 14 сентября 2026 года. Для поездки в КНР гражданам России достаточно иметь действующий заграничный паспорт. Оставаться в стране они могут до 30 дней.