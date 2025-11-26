Путин поприветствовал почетный караул на киргизском языке

Владимир Путин и Садыр Жапаров (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин поприветствовал роту почетного караула на киргизском языке во время встречи в резиденции «Ынтымак Ордо». Об этом сообщает агентство АКИpress.

Кортеж российского лидера прибыл в резиденцию в сопровождении конной кавалерии. У входа Путина встретил президент Киргизии Садыр Жапаров. После исполнения государственных гимнов двух стран и рапорта командира роты главы государств совершили обход строя.

«Салам аскер!» — обратился Путин к военнослужащим на киргизском языке, что переводится как «Здравствуй, войско!».

После приветствия Жапаров и Путин представили друг другу членов своих официальных делегаций и прошли в зал заседаний.

Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом 25 ноября. Он пробудет в Киргизии три дня, до 27 ноября.

В рамках визита стороны намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ. Сейчас в ОДКБ председательствует Киргизия, в 2026 году полномочия перейдут к России.