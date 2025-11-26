Путин поприветствовал почетный караул на киргизском языке
Президент России Владимир Путин поприветствовал роту почетного караула на киргизском языке во время встречи в резиденции «Ынтымак Ордо». Об этом сообщает агентство АКИpress.
Кортеж российского лидера прибыл в резиденцию в сопровождении конной кавалерии. У входа Путина встретил президент Киргизии Садыр Жапаров. После исполнения государственных гимнов двух стран и рапорта командира роты главы государств совершили обход строя.
«Салам аскер!» — обратился Путин к военнослужащим на киргизском языке, что переводится как «Здравствуй, войско!».
После приветствия Жапаров и Путин представили друг другу членов своих официальных делегаций и прошли в зал заседаний.
Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом 25 ноября. Он пробудет в Киргизии три дня, до 27 ноября.
В рамках визита стороны намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ. Сейчас в ОДКБ председательствует Киргизия, в 2026 году полномочия перейдут к России.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили