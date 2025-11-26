Лукашенко назвал условие успешных переговоров с США по мирному плану
Если Соединенные Штаты будут вести себя аккуратно в части требований по урегулированию на Украине, то «все будет нормально», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке.
«Я надеюсь, что все-таки все будет нормально. Исходя из последних событий. Если американцы себя будут (уже публично скажу то, что я им сказал) аккуратно вести, понимая, что это непростой вопрос и требует непростых решений», — сказал белорусский лидер (цитата по БелТА).
На этой же встрече Лукашенко предложил Путину провести переговоры по Украине в Минске. «Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы», — сказал белорусский лидер.
В 2022 году в Белоруссии при посредничестве Лукашенко прошли три очных раунда переговоров России и Украины. Диалог продолжился в Стамбуле, но весной того же года переговоры были приостановлены.
США выдвинули мирный план из 28 пунктов, который в середине ноября опубликовали западные СМИ. После переговоров с участием США, Украины и стран Евросоюза, посвященных плану по урегулированию на Украине, план сократился до 19 пунктов.
Кремль подтвердил готовность поддерживать контакты с США по мирному плану. В частности, 24 и 25 ноября прошла встреча министра армии США Дэна Дрисколла, а также российской и украинской сторон в Абу-Даби. При этом помощник президента Юрий Ушаков опроверг обсуждение мирного плана в рамках этих встреч. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия ожидает от США промежуточного мирного плана по итогам контактов с Украиной и странами ЕС.
Кроме того, 25 ноября президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткофу встретиться с Путиным в Москве.
