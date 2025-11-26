 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков призвал не делать выводов о скором завершении конфликта на Украине

Песков: преждевременно говорить о скором подписании мирного соглашения
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что преждевременно делать выводы, что украинский конфликт близок к завершению. Об этом он сказал журналистам в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Подождите. Пока преждевременно так говорить», — сказал Песков, отвечая на вопрос о близости сторон к заключению мирного соглашения.

Генсек НАТО допустил завершение конфликта на Украине к концу года
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Обсуждения возможного завершения конфликта начались после того, как в середине ноября Axios, Bloomberg, CNN и Financial Times сообщили о разработанном США мирном плане. Изначально речь шла о 28 пунктах, включавших отход украинских войск из ДНР и ЛНР, сокращение численности армии, закрепление безъядерного статуса и отказ от вступления НАТО.

Вашингтон, Киев и представители Европы обсудили план на переговорах в Женеве 23 ноября.

По словам президента России Владимира Путина, в Москве видели изначальную версию мирного плана и тот может лечь в основу мирных переговоров. Глава МИДа Сергей Лавров добавил, что Москва ждет промежуточного варианта плана.

25 ноября Politico, Axios, Reuters, CBS News и Financial Times сообщили, что накануне в Абу-Даби начались переговоры между российской и американской делегациями, посвященные обновленному мирному плану администрации США. Однако помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что участники переговоров США и России не обсуждали мирный план.

Анастасия Луценко
Дмитрий Песков мирное соглашение Военная операция на Украине
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
