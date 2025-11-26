Генсек НАТО допустил завершение конфликта на Украине к концу года

Предсказывать «всегда сложно», но есть надежда, что «мир скоро наступит», заявил Рютте. Даже в случае урегулирования конфликта на Украине Россия надолго останется угрозой для Европы, считает он

Фото: John Moore / Getty Images

Конфликт на Украине может завершиться к концу этого года, заявил в интервью El Pais генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Конечно. Мы все молимся о скорейшем окончании этой войны. Я хочу сделать всё возможное, чтобы помочь воплотить в жизнь видение президента Трампа [насчет завершения конфликта]», — сказал Рютте, отвечая на вопрос, возможен ли мир к концу этого года.

Генсек НАТО отметил, что «всегда сложно предсказать», но выразил надежду, что «мир скоро наступит».

«Конечно, после женевских переговоров необходимо провести ещё несколько встреч, а также отдельное, параллельное обсуждение некоторых вопросов с ЕС и НАТО. И мы пока не дошли до этого», — отметил он, говоря об обсуждении мирного плана США по Украине.

Как считает Рютте, Россия в случае достижения мира продолжит «представлять собой долгосрочную угрозу», поэтому странам НАТО надо «гораздо больше тратить» на оборону. «Мирный план не меняет оценки России как долгосрочной угрозы для Европы», — сказал он.

Разработанный США мирный план по Украине обсуждается с середины ноября, когда его опубликовали западные СМИ, в том числе Axios, Bloomberg, CNN и Financial Times. Изначально документ состоял из 28 пунктов, Вашингтон и Киев обсудили его на переговорах в Женеве 23 ноября. Позднее Трамп рассказал, план сократили до 22 пунктов.

В первоначальной версии в адрес Украины выдвигался целый ряд требований, в том числе отход из ДНР и ЛНР, сокращение численности армии, закрепление безъядерного статуса, отказ от вступления НАТО, обещание не размещать войска альянса на украинской территории и др. МИД Германии позднее заявлял, что все пункты, связанные с НАТО и Европой, были убраны из документа.

Москва видела изначальную версию мирного плана и он может лечь в основу мирных переговоров, говорил президент Владимир Путин. Россия добивается своих целей путем проведения военной операции, но и готова при этом к диалогу, отмечал он. Глава МИД Сергей Лавров говорил, что Москва ждет промежуточный вариант плана. «Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией», — указывал он.

В начале декабря Москву должен посетить спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, сообщал Трамп, это подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков.