 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Генсек НАТО допустил завершение конфликта на Украине к концу года

Сюжет
Военная операция на Украине
Предсказывать «всегда сложно», но есть надежда, что «мир скоро наступит», заявил Рютте. Даже в случае урегулирования конфликта на Украине Россия надолго останется угрозой для Европы, считает он
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Конфликт на Украине может завершиться к концу этого года, заявил в интервью El Pais генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Конечно. Мы все молимся о скорейшем окончании этой войны. Я хочу сделать всё возможное, чтобы помочь воплотить в жизнь видение президента Трампа [насчет завершения конфликта]», — сказал Рютте, отвечая на вопрос, возможен ли мир к концу этого года.

Генсек НАТО отметил, что «всегда сложно предсказать», но выразил надежду, что «мир скоро наступит».

«Конечно, после женевских переговоров необходимо провести ещё несколько встреч, а также отдельное, параллельное обсуждение некоторых вопросов с ЕС и НАТО. И мы пока не дошли до этого», — отметил он, говоря об обсуждении мирного плана США по Украине.

Как считает Рютте, Россия в случае достижения мира продолжит «представлять собой долгосрочную угрозу», поэтому странам НАТО надо «гораздо больше тратить» на оборону. «Мирный план не меняет оценки России как долгосрочной угрозы для Европы», — сказал он.

Вэнс и Рубио опровергли, что между ними есть разногласия по Украине
Политика
Джей Ди Вэнс и Марко Рубио&nbsp;

Разработанный США мирный план по Украине обсуждается с середины ноября, когда его опубликовали западные СМИ, в том числе Axios, Bloomberg, CNN и Financial Times. Изначально документ состоял из 28 пунктов, Вашингтон и Киев обсудили его на переговорах в Женеве 23 ноября. Позднее Трамп рассказал, план сократили до 22 пунктов.

В первоначальной версии в адрес Украины выдвигался целый ряд требований, в том числе отход из ДНР и ЛНР, сокращение численности армии, закрепление безъядерного статуса, отказ от вступления НАТО, обещание не размещать войска альянса на украинской территории и др. МИД Германии позднее заявлял, что все пункты, связанные с НАТО и Европой, были убраны из документа.

Москва видела изначальную версию мирного плана и он может лечь в основу мирных переговоров, говорил президент Владимир Путин. Россия добивается своих целей путем проведения военной операции, но и готова при этом к диалогу, отмечал он. Глава МИД Сергей Лавров говорил, что Москва ждет промежуточный вариант плана. «Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией», — указывал он.

В начале декабря Москву должен посетить спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, сообщал Трамп, это подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Марк Рютте Военная операция на Украине НАТО мирный план переговоры
Материалы по теме
WSJ узнала, что разговор с Путиным переубедил Трампа о Tomahawk Украине
Политика
Трамп рассказал, насколько сократился первоначальный план США по Украине
Политика
Зеленский и Мерц провели телефонные переговоры
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 12:30 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 12:30
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 12:44
Кому стоит посетить Российский антикварный салон и его экспозиции Стиль, 12:43
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 12:41
Более 70 жителей Чебоксар вернулись в свои квартиры после атаки дронов Общество, 12:40
В Союзе биатлонистов допустили перенос гонки Кубка России из-за морозов Спорт, 12:39
Якиманка стала лидером по дороговизне новостроек в Москве Недвижимость, 12:36
«Все время сам»: как перестать все контролировать и наконец расслабиться Образование, 12:35
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Умер актер и режиссер Всеволод Шиловский Life, 12:34
Ушаков заявил о фейках в утечках телефонных переговоров по Украине Политика, 12:33
Ушаков заявил, что Путин примет Уиткоффа в Москве Политика, 12:29
В МИД Армении заявили, что сейчас нет повестки выхода из ОДКБ Политика, 12:23
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Посольство попросило россиян быть осторожными из-за протестов в Бангладеш Политика, 12:19
Большой театр назвал дату начала продажи билетов на «Щелкунчик» Общество, 12:17