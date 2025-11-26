Путин заявил об отказе на 97% от иностранных валют в торговле с Киргизией

Фото: Администрация Президента России

Москва и Бишкек проводят 97% своих взаиморасчетов в российских рублях и киргизских сомах, почти отказавшись от использования иностранных валют. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Бишкеке с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. По его словам, стороны также прорабатывают новые варианты организации взаимных расчетов.

«Мы практически отказались от использования иностранных валют в финансовых взаиморасчетах», — сказал российский лидер (цитата по «РИА Новости»).

Во время российско-киргизских переговоров Путин напомнил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии. По его данным, в 2024 году товарооборот между странами увеличился на 13,6%, до рекордных $4,1 млрд, а за девять месяцев 2025-го — еще на 17%. Инвестиции России в республику достигли почти $2 млрд.

«Мы высоко ценим российскую поддержку в развитии инфраструктурных, энергетических, промышленных и гуманитарных инициатив», — сказал Путину Жапаров.

По данным киргизского лидера, в 2025 году количество российских компаний в Киргизии за несколько лет выросло втрое, до 1,8 тыс. На сайте Кремля опубликована стенограмма переговоров делегаций в правительственной резиденции «Ынтымак Ордо».

По окончании встречи президенты подписали совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства. Кроме того, был подписан пакет межправительственных и межведомственных документов в торгово-экономической, образовательной, миграционной и других областях.

Video

Путин прибыл в Бишкек 25 ноября с государственным визитом. Он пробудет в Киргизии три дня и покинет ее 27 ноября. Как ожидается, президент России примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) (26–27 ноября). Сейчас в ОДКБ председательствует Киргизия, в 2026 году полномочия перейдут России.