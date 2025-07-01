Президент Киргизии 2 июля посетит Москву с рабочим визитом

Садыр Жапаров (Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС)

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров приедет с рабочий визитом в Москву 2 июля. Об этом сообщила администрация президента Киргизии.

«Ожидается двусторонняя встреча президента Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении администрации.

Стороны намерены обсудить актуальные вопросы киргизско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах.

В последний раз Жапаров посещал Россию по приглашению Путина 9 мая, на 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Во время торжеств президент России провел «очень хорошие переговоры с иностранными лидерами», говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кроме Жапарова на параде были председатель КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.