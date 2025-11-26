Россиянам рассказали, как восстановить мобильный интернет после роуминга

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российские операторы связи начали сообщать россиянам, как восстановить доступ к мобильному интернету после возвращения из-за рубежа. Для этого нужно перейти по ссылке, которая придет в смс, и пройти верификацию.

«Здравствуйте. Информируем вас, что после возвращения из-за границы доступ к мобильному интернету будет ограничен на 24 часа. Для снятия ограничения по возвращении вам поступит смс от оператора для прохождения авторизации. При этом вам также остаются доступны звонки и ряд важных сервисов», — говорилось в сообщении, поступившем корреспонденту РБК.

В частности, воспользоваться можно «Госуслугами», банками, сервисами VK и «Яндекса», Ozon, Wildberries, «Авито», видеосервисами и др.

Об ограничении доступа мобильного интернета на сутки для россиян при возвращении из международного роуминга Минцифры сообщало в начале ноября. В ведомстве подчеркнули, что «период охлаждения» ввели для обеспечения безопасности россиян, так как сим-карты с мобильным интернетом «могут находиться внутри вражеских БПЛА и использоваться для их навигации».

В начале запуска введения такой системы были «технические огрехи», но сейчас жалоб почти нет, заявлял 21 ноября глава Минцифры Максут Шадаев.