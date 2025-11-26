Три российских аэропорта возобновили полеты

Аэропорты Тамбова, Калуги и Чебоксар возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В Тамбове ограничительные меры сохранялись более шести часов — с 23:32 до 05:54 мск. В Калуге — с 2:35 мск, а в Чебоксарах — с 3:15 мск.

Кореняко напомнил, что приостановка рейсов необходима для обеспечения безопасности полетов. Российские аэропорты регулярно вводят ограничения на фоне угрозы ударов БПЛА.

На момент подготовки материала ограничения продолжают действовать в аэропорту Геленджика, приостановившего работу с 3:08 мск