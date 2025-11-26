Мэр сообщил о взрывах в пригороде Харькова
В Харьковской области раздалось несколько взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов.
«Взрывы, которые были слышны в городе, прогремели за пределами Харькова — в ближайшем пригороде», — написал он в своем телеграм-канале.
О том, что взрывы прозвучали неоднократно, написало и «Суспiльне».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
