В Днепропетровской области сообщили о взрывах на объекте инфраструктуры
В Днепропетровской области Украины в ночь на 24 ноября получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора страны. Там уточнили, что речь о Синельниковском районе области, но тип объекта не назвали.
Минэнерго Украины подтвердило информацию о взрывах на своем объекте в Днепропетровской области.
«Самая сложная ситуация на Днепропетровщине — без света более 60 тыс. потребителей», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, Минэнерго сообщило о взрывах на энергической инфраструктуре в Донецкой, Харьковской и Черниговской областях.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
