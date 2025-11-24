 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Днепропетровской области сообщили о взрывах на объекте инфраструктуры

Прокуратура Украины сообщила о взрыве на днепропетровском объекте инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: pgo_gov_ua / Telegram
Фото: pgo_gov_ua / Telegram

В Днепропетровской области Украины в ночь на 24 ноября получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора страны. Там уточнили, что речь о Синельниковском районе области, но тип объекта не назвали.

Минэнерго Украины подтвердило информацию о взрывах на своем объекте в Днепропетровской области.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

«Самая сложная ситуация на Днепропетровщине — без света более 60 тыс. потребителей», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, Минэнерго сообщило о взрывах на энергической инфраструктуре в Донецкой, Харьковской и Черниговской областях.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Генпрокурор Украины Минэнерго Украины критическая инфраструктура Минобороны
