Ричард Брэнсон сообщил о смерти жены
В возрасте 80 лет умерла Джоан Брэнсон, супруга британского миллиардера и владельца космической компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
«С разбитым сердцем сообщаю о кончине Джоан, моей жены и партнера на протяжении 50 лет. Она была самой замечательной мамой и бабушкой, о которой только могли мечтать наши дети и внуки. Она была моим лучшим другом, моей опорой, моим путеводным светом, моим миром», — написал он.
Материал дополняется
