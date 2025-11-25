В Неклиновском районе Ростовской области объявили траур после налета БПЛА

В Неклиновском районе Ростовской области 26 ноября объявлен днем траура по жертвам ночного удара беспилотников, сообщил глава района Василий Даниленко.

«В связи с произошедшей атакой на гражданскую инфраструктуру и гибелью мирных жителей 26 ноября в Неклиновском районе объявлен день траура», — написал он в своем телеграм-канале.

Ночью регион подвергся налету дронов. В результате атаки в Таганроге и Неклиновском районе погибли три человека, были повреждены дома и социальные объекты.

По данному факту Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте (ст. 205 Уголовного кодекса).