В Неклиновском районе Ростовской области объявили траур после налета БПЛА
В Неклиновском районе Ростовской области 26 ноября объявлен днем траура по жертвам ночного удара беспилотников, сообщил глава района Василий Даниленко.
«В связи с произошедшей атакой на гражданскую инфраструктуру и гибелью мирных жителей 26 ноября в Неклиновском районе объявлен день траура», — написал он в своем телеграм-канале.
Ночью регион подвергся налету дронов. В результате атаки в Таганроге и Неклиновском районе погибли три человека, были повреждены дома и социальные объекты.
По данному факту Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте (ст. 205 Уголовного кодекса).
