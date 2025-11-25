 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Эрдоган предложил провести переговоры по Украине в Стамбуле

Сюжет
Переговоры России и Украины
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Alet Pretorius / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать организации прямых переговоров между Москвой и Киевом, назвав Стамбул возможной площадкой для таких контактов. Об этом в соцсети X сообщил глава управления по коммуникациям турецкого лидера Бурханеттин Дюран по итогам видеовыступления Эрдогана на саммите «коалиции желающих».

«Президент заявил, что Турция будет продолжать дипломатические усилия по содействию прямым контактам между сторонами с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира. Он отметил, что прямые переговоры между сторонами могут пройти в Стамбуле», — говорится в сообщении.

Дюран отметил, что обсуждение было посвящено текущей ситуации вокруг конфликта и шагам, которые могут приблизить его урегулирование. Глава пресс-службы турецкого лидера подчеркнул, что Турция намерена продолжать дипломатические усилия и поддерживает общение с обеими сторонами.

Эрдоган оценил, сможет ли план Трампа привести к миру на Украине
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

Прямые контакты России и Украины возобновились в мае 2025 года после более чем трехлетнего перерыва. Первая встреча прошла в Стамбуле и длилась около двух часов. Стороны договорились представить собственные варианты условий возможного прекращения огня с подробной пропиской параметров, а также обсудили проведение крупного обмена пленными.

Второй раунд состоялся в июне, также в Стамбуле. Москва представила свой проект меморандума по условиям мира, а Киев несколькими днями ранее передал российской стороне аналогичный документ. По итогам встречи стороны вновь провели масштабный обмен пленными и подтвердили намерение передать друг другу тела погибших.

Третья встреча прошла в июле и была посвящена обсуждению проектов меморандумов, которыми Москва и Киев обменялись в начале июня. Одним из соглашений стало решение вернуть не менее 1,2 тыс. пленных с каждой стороны.

В августе президент США Дональд Трамп объявил о начале подготовки первой с 2019 года личной встречи лидеров России и Украины. Москва отмечает готовность президента Владимира Путина к переговорам, но подчеркивает необходимость предварительной проработки всех вопросов экспертами и министрами.

Плугина Ирина
Реджеп Тайип Эрдоган Украина переговоры Стамбул Турция
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
