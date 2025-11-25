 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Мэр сообщил об ударе дрона ВСУ по центру Энергодара

Сюжет
Военная операция на Украине
Прилет беспилотника зафиксирован в центре города — спутника Запорожской АЭС. Повреждено здание Центра детско-юношеского творчества, пострадавших нет

Фото: Pukhov_M / Telegram
Фото: Pukhov_M / Telegram
Фото: Pukhov_M / Telegram
Фото: Pukhov_M / Telegram
Фото: Pukhov_M / Telegram
Фото: Pukhov_M / Telegram
Фото: Pukhov_M / Telegram
Фото: Pukhov_M / Telegram
Фото: Pukhov_M / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником центр города — спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил мэр Максим Пухов в телеграм-канале.

Дрон попал во внутренний дворик Центра детско-юношеского творчества, повреждено здание учреждения, в нескольких кабинетах выбиты стекла, отметил он. Пострадавших нет, добавил мэр.

«Это нападение не имеет никакого военного оправдания и должно быть расценено как акт террора против мирных жителей, в том числе детей», — написал Пухов и призвал жителей «сохранять бдительность».

Последствия удара по центру Энергодара

В прошлый раз мэр города — спутника Запорожской АЭС сообщил об ударе по Энергодару на выходных, 22 ноября. По его словам, ВСУ нанесли комбинированный удар по жилому району — украинские военные применили артиллерию и беспилотники.

Тогда пострадал мужчина 1949 года рождения.

ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС заглушены и не генерируют электричество.

Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве отвергали обвинения в ударах по станции.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Энергодар Запорожская АЭС ВСУ
