Мэр сообщил об ударе дрона ВСУ по центру Энергодара
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником центр города — спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил мэр Максим Пухов в телеграм-канале.
Дрон попал во внутренний дворик Центра детско-юношеского творчества, повреждено здание учреждения, в нескольких кабинетах выбиты стекла, отметил он. Пострадавших нет, добавил мэр.
«Это нападение не имеет никакого военного оправдания и должно быть расценено как акт террора против мирных жителей, в том числе детей», — написал Пухов и призвал жителей «сохранять бдительность».
В прошлый раз мэр города — спутника Запорожской АЭС сообщил об ударе по Энергодару на выходных, 22 ноября. По его словам, ВСУ нанесли комбинированный удар по жилому району — украинские военные применили артиллерию и беспилотники.
Тогда пострадал мужчина 1949 года рождения.
ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС заглушены и не генерируют электричество.
Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве отвергали обвинения в ударах по станции.
