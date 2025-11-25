 Перейти к основному контенту
Политика
0

Ракета «Ангара» со спутниками Минобороны стартовала с Плесецка

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

С космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета легкого класса «Ангара-1.2», сообщает пресс-служба Минобороны.

Запуск произвел боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил России.

Ракета доставит на орбиту космические аппараты «в интересах Минобороны России».

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Ангара» со спутниками Минобороны
Политика
Ракета-носитель &laquo;Ангара-1.2&raquo;

Предыдущий раз о пуске ракеты «Ангара» с Плесецка Минобороны сообщило 21 августа.

Тогда также ракета вывела на орбиту космические аппараты в интересах Минобороны.

Теги
Плесецк Ракета-носитель "Ангара" Минобороны
