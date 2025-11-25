Ракета «Ангара» со спутниками Минобороны стартовала с Плесецка
С космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета легкого класса «Ангара-1.2», сообщает пресс-служба Минобороны.
Запуск произвел боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил России.
Ракета доставит на орбиту космические аппараты «в интересах Минобороны России».
Предыдущий раз о пуске ракеты «Ангара» с Плесецка Минобороны сообщило 21 августа.
Тогда также ракета вывела на орбиту космические аппараты в интересах Минобороны.
