Общество⁠,
0

В Калужской области осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику колонии

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В Калужской области осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику колонии, сообщили РБК в региональном УФСИН России.

Инцидент произошел во вторник, 25 ноября, на территории колонии. В результате нападения руководитель исправительного учреждения был госпитализирован с ожогами лица, глаз и рук.

Следственный комитет инициировал процессуальную проверку для установления обстоятельств случившегося.

ФСИН раскрыла, какое оружие пытались ввезти в колонию на Урале
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

В середине ноября при досмотре грузовика, направлявшегося в ИК-47 в Свердловской области для вывоза продукции деревообработки, обнаружили автомат Калашникова с патронами, ручную гранату, охолощенный пистолет с двумя магазинами, тактическую экипировку, медикаменты, радиостанции и сотовые телефоны.

На место вызвали сотрудников полиции и Росгвардии, было возбуждено дело по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса.

Плугина Ирина, Надежда Сарсания
Калужская область колония кислота начальник
