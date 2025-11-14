ФСИН раскрыла, какое оружие пытались ввезти в колонию на Урале

ФСИН: в колонию на Урале пытались ввезти автомат Калашникова и гранату

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

При досмотре грузового автомобиля, направлявшегося в исправительную колонию в Свердловской области, сотрудники ФСИН обнаружили автомат Калашникова с патронами, ручную гранату, охолощенный пистолет с двумя магазинами, тактический шлем, рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, а также сотовые телефоны и аксессуары. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Грузовик направлялся в колонию № 47 в Каменске-Уральском, чтобы вывезти продукцию деревообработки. Машиной управлял гражданин Ч., его фамилия не раскрывается. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

О попытке ввоза оружия ранее сообщил телеграм-канал Baza. По данным издания, грузовик был остановлен сотрудниками колонии. В кабине машины было найдено оружие.

В марте 2021 года в исправительной колонии № 47 Каменска-Уральского произошел бунт: ряд заключенных нанесли себе порезы на руках. Было заведено дело по ч. 1 ст. 321 Уголовного кодекса — дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, по ч. 3 ст. 212 — призыв к массовым беспорядкам. По словам пресс-службы ФСИН, это были демонстративные действия рецидивистов с целью получить определенные преференции.