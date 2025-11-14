На въезде в колонию задержали грузовик с автоматом, гранатой и телефонами

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

При досмотре грузового автомобиля, который направлялся в исправительную колонию в Свердловской области, были обнаружены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолощенный с двумя магазинами, тактический шлем, тактический рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Машина направлялась в колонию для вывоза продукции деревообработки из колонии номер 47 в Каменск-Уральском. Машиной управлял гражданин Ч., его фамилию в сообщении не назвали.

На место были вызваны сотрудники МВД и Росгвардии. Уголовное дело возбудили по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 222 — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия;

ч. 1 ст. 222.1 — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

О грузовике с оружием, попытавшемся прорваться на территорию колонии в Свердловской области, ранее сообщил телеграм-канал Baza. По данным издания, сотрудники исправительной колонии остановили грузовик, который приехал в учреждение за продукцией деревообработки. При этом в кабине машины были найдено оружие.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и перевозки оружия.

В марте 2021 года в исправительной колонии № 47 Каменска-Уральского произошел бунт: ряд заключенных нанесли себе порезы на руках, передавал ТАСС. Было заведено дело по ч. 1 ст. 321 Уголовного кодекса — дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, по ч. 3 ст. 212 — призыв к массовым беспорядкам.