 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

На въезде в колонию задержали грузовик с автоматом, гранатой и телефонами

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

При досмотре грузового автомобиля, который направлялся в исправительную колонию в Свердловской области, были обнаружены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолощенный с двумя магазинами, тактический шлем, тактический рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Машина направлялась в колонию для вывоза продукции деревообработки из колонии номер 47 в Каменск-Уральском. Машиной управлял гражданин Ч., его фамилию в сообщении не назвали.

На место были вызваны сотрудники МВД и Росгвардии. Уголовное дело возбудили по следующим статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 1 ст. 222 — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия;
  • ч. 1 ст. 222.1 — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

ФСИН опровергла данные о нападении на свой конвой в Казани
Общество
Фото:Эдуард Корниенко / РБК

О грузовике с оружием, попытавшемся прорваться на территорию колонии в Свердловской области, ранее сообщил телеграм-канал Baza. По данным издания, сотрудники исправительной колонии остановили грузовик, который приехал в учреждение за продукцией деревообработки. При этом в кабине машины были найдено оружие.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и перевозки оружия.

В марте 2021 года в исправительной колонии № 47 Каменска-Уральского произошел бунт: ряд заключенных нанесли себе порезы на руках, передавал ТАСС. Было заведено дело по ч. 1 ст. 321 Уголовного кодекса — дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, по ч. 3 ст. 212 — призыв к массовым беспорядкам.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Софья Полковникова
ФСИН Свердловская область оружие

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
ФСИН ответила на сообщения об «отеле» в СИЗО-1 для арестантов
Политика
Во ФСИН заявили о критической нехватке кадров в колониях и тюрьмах
Политика
ФСИН отработала преследование бежавших заключенных с помощью дронов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Росприроднадзор решил проверить проживание крокодила в офисе «Обнинск ТВ» Общество, 14:34
Российская фигуристка перенесла операцию из-за попавшей в рану инфекции Спорт, 14:32
На Солнце произошла вторая по мощности вспышка года Общество, 14:30
CHINT откроет в Подмосковье завод электрооборудования РБК Компании, 14:30
Гозмана заочно приговорили к десяти годам колонии Политика, 14:29
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 14:25
Путин присвоил имя Калашникова аэропорту в Ижевске Общество, 14:21
Китай пригрозил Японии «сокрушительным поражением» Политика, 14:19
Аналитики оценили восстановление продаж в новостройках за год Недвижимость, 14:18
Как цифровизация влияет на лояльность клиента Отрасли, 14:14
Египет повысит стоимость виз почти вдвое Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10