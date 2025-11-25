Nikkei предсказал выпадение Honda из топ-3 ведущих автоконцернов Японии

Фото: Mike Blake / Reuters

Компания Honda Motor ухудшила свой прогноз на вторую половину финансового года (заканчивается в марте 2026 года) и может опуститься со второго на четвертое место среди японских автопроизводителей по объему мировых продаж, сообщает Nikkei Asia.

Ожидается, что продажи с октября 2025-го по март 2026-го упадут на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 1,66 млн автомобилей). Причина — спад производства в Северной Америке, вызванного дефицитом полупроводников.

В октябре 2025 года Пекин запретил Nexperia, голландскому производителю чипов, принадлежащему китайской Wingtech Technology Co., экспортировать продукцию с его китайских заводов. Эта мера стала ответом на национализацию активов чипмейкера в Нидерландах. Власти королевства посчитали их стратегическим производством.

Honda существенно зависела от поставок полупроводников от Nexperia. Из-за прекращения поставок заводы японской компании в США и Канаде временно уменьшили объемы производства, а предприятие в Мексике, где выпускают внедорожник HR-V, было остановлено на полмесяца.

Как отмечает Nikkei, место Honda в топ-3 скоро может занять Suzuki, которая демонстрирует хорошие результаты на растущем рынке Индии. Несмотря на конкуренцию местных и южнокорейских автопроизводителей, компания заняла 40% этого рынка и продолжает наращивать объем продаж.

Дефицит чипов затронул и другого крупного автопроизводителя из Японии — Nissan Motor, пока еще замыкающего тройку лидеров национального автопрома, по версии Nikkei. Корпорация сократила производство машин на своих заводах и ожидает снижения годовой операционной прибыли.

Первое место в Японии по-прежнему занимает Toyota.