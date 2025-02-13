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Бизнес ,  
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Honda и Nissan отказались от слияния

Nissan поначалу изучал слияние с более крупной и успешной Honda, но вышел из сделки. Reuters объяснил, что помешала гордость руководства, желание самим выйти из кризиса и предложенная неравноправная роль «дочерней» структуры
Генеральный директор Honda Тошихиро Мибе и генеральный&nbsp;директор&nbsp;Nissan Макото Учида во время совместной пресс-конференции,&nbsp;декабрь&nbsp;2024 года,&nbsp;Токио, Япония
Генеральный директор Honda Тошихиро Мибе и генеральный директор Nissan Макото Учида во время совместной пресс-конференции, декабрь 2024 года, Токио, Япония (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Японские автопроизводители Honda Motor и Nissan Motor расторгли меморандум о взаимопонимании по интеграции бизнеса, объявила пресс-служба первой компании.

Планировалось трехстороннее сотрудничество с участием Honda Motor, Nissan Motor и Mitsubishi Motors. «В дальнейшем три компании будут сотрудничать в рамках стратегического партнерства, нацеленного на эпоху интеллекта и электрифицированных транспортных средств», — сказано в сообщении.

Об объединении компаний стороны договорись в декабре 2024-го на фоне неудовлетворительных финансовых результатов Nissan в связи с нестабильными продажами и управленческими ошибками. Сделка на $58 млрд могла бы привести к формированию одного из крупнейших автопроизводителей в мире, который мог бы конкурировать с китайской промышленностью.

Как выяснил Reuters, «мегаслияние потопили» по нескольким причинам: из-за гордости и недостаточного беспокойства руководства Nissan своим бедственным положением, а также внезапного решения Honda пересмотреть условия сделки и предложения в адрес Nissan стать дочерней компанией. Несмотря на свое более слабое положение, Nissan требовал равноправного отношения.

Honda требовала от Nissan более масштабных сокращений сотрудников и производственных мощностей, но та не желала закрывать заводы. Собеседники агентства поделились впечатлением, что Nissan почувствовал способность самостоятельно выйти из кризиса, несмотря на растущие проблемы.

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Бедственное положение Nissan ошеломило инвесторов, когда в ноябре автоконцерн сократил прогноз прибыли на 70% из-за ухудшения продаж в Китае и США. Производитель объявил о намерении выйти из кризиса путем сокращения 9 тыс. рабочих мест и 20% мировых мощностей в попытке ограничить расходы на $2,6 млрд.

Некоторые аналитики, мнения которых приводит Reuters, сочли эти действия недостаточными и запоздалыми.

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