Лукашенко заявил о невиновности дальнобойщиков в ситуации на границе

Лукашенко заявил о невиновности литовских дальнобойщиков в ситуации на границе

Фото: Денис Викторов / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что литовские дальнобойщики не несут ответственности за ситуацию с закрытием границы между Белоруссией и Литвой. Об этом он сообщил на встрече с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, передает телеграм-канал «Пул Первого».

«Это люди ни в чем не повинные, водители. Они в этом не виноваты, в том числе и их организации автоперевозчиков. В чем литовские автоперевозчики виноваты? Ни в чем. Это глупость была на политическом уровне», — подчеркнул Лукашенко.

Президент также прокомментировал действия литовской стороны: «Границу они (литовская сторона – прим.) открыли. Понятно, признаваться не хотят, что они виноваты. Да нам это и не надо - люди видят, кто прав, кто виноват».

Президент также выразил мнение, что литовская сторона будет пытаться «смещать градус», подталкивая водителей к определенной политической позиции.

«Пусть Министерство иностранных дел наше и литовское встречаются и разруливают эту ситуацию», — добавил он.

29 октября правительство Литвы приняло решение о закрытии границы с Белоруссией на месяц — до 30 ноября.

Литва возобновила работу пунктов пропуска на границе с Белоруссией после трехнедельного закрытия. Как сообщал Пограничный комитет Белоруссии, первое транспортное средство въехало на территорию пункта пропуска «Бенякони», сопредельного литовскому пункту «Шальчининкай» 20 ноября.

Также был возобновлен пропуск через пункт «Каменный Лог», сопредельный литовскому «Мядининкай», отмечало БелТА.