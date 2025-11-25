Хинштейн рассказал о последствиях удара ВСУ по Льгову

Хинштейн: в результате ударов ВСУ по Льгову Курской области повреждены дома

Фото: Hinshtein / Telegram

В результате ударов ВСУ по городу Льгову в Курской области повреждены несколько жилых домов, сообщил глава региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«В результате вражеских ударов по городу Льгову незначительно повреждено несколько домов, в том числе многоквартирных (взрывной волной выбиты окна)», — написал губернатор. Он добавил, что власти приступят к их восстановлению незамедлительно.

Хинштейн добавил, что еще несколько ударов зафиксировали в Льговском районе. Никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется.

В ночь на 25 ноября в небе над российскими регионами, Черным и Азовским морями ПВО перехватила 249 дронов. Из них четыре сбили над Курской областью.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о трех погибших мирных жителях и десяти пострадавших в результате атаки дронов.

В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА не менее 20 домов в пяти муниципалитетах получили повреждения, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.