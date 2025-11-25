 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Маск назвал Reuters худшим после новости о роспуске созданного им DOGE

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Американский предприниматель Илон Маск назвал международное агентство новостей Reuters худшим в связи с публикацией сообщения о досрочном роспуске Департамента по повышению эффективности работы федерального правительства США (DOGE). По данным агентства, это случилось за восемь месяцев до истечения срока полномочий — департамент должны были расформировать не раньше июля 2026 года.

Reuters со ссылкой на документы написал, что многие функции DOGE были переданы управлению кадровой службы (OPM) в администрации США.

Департамент эффективности правительства был учрежден президентом США Дональдом Трампом в день инаугурации, 20 января 2025 года. Задачей DOGE объявили сокращение госрасходов и реструктуризацию федеральных агентств. Руководить работой департамента назначили основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. В конце мая  бизнесмен ушел с поста после истечения контракта.

Grok от Илона Маска уличили в неумеренном восхвалении своего создателя
Технологии и медиа
Илон Маск

После выхода публикации о роспуске департамента Маск написал в соцсети X: «Агентство Reuters — наихудшее».

Комментарий миллиардера появился под твитом пользователя DogeDesigner, который ранее поместил скриншот экрана с заголовком опубликованной новости под красную плашку FAKE NEWS («лживые новости»).

«Срочно. Эта статья Reuters — фейк. DOGE не закрывается. Позор агентству за публичную ложь», — сопроводил свой коллаж анонимный владелец аккаунта DogeDesigner. Известно, что он регулярно публикует о информацию о криптоактивах, в том числе о мемкоине Маска Dogecoin. У аккаунта более 1,7 млн. подписчиков.

Маск и прежде резко отзывался о Reuters, обвиняя в предвзятости и дезинформации. Так, в апреле 2024 года после публикаций об отказе Tesla от планов выпускать бюджетный электромобиль Model 2 миллиардер написал в адрес агентства: «Reuters is lying» («Reuters лжет»). Позднее он добавил: «Уступают только AP [Associated Press]».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Денис Малышев
Илон Маск соцсеть Х Reuters DOGE
Материалы по теме
DM узнала, что Маск спросил о саудовском принце: «Он террорист?»
Политика
Маск показал на видео, как роботы могли бы быть строителями и медиками
Технологии и медиа
Роналду и Илон Маск пришли на ужин Трампа в честь саудовского принца
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 14:49 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 14:49
Лавров отверг подозрения о планах России напасть на Францию Политика, 15:11
Лавров рассказал о последствиях, если из плана уберут дух Анкориджа Политика, 15:07
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Экс-начальника управления Генпрокуратуры назначили судьей Верховного суда Политика, 15:02
Минфин поддержал допуск «квалов» к торгам криптовалютой после теста Инвестиции, 15:01
Последствия атаки дронов на Новороссийск. Видео Политика, 14:59
Кризис смыслов: как не потерять себя и двигать бизнес вперед Образование, 14:55
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Отпуск каждый день: чем привлекает недвижимость с курортной атмосферой Стиль, 14:51
КС обязал власти изменить закон о валютном регулировании после иска ВТБ Экономика, 14:44
Хинштейн рассказал о последствиях удара ВСУ по Льгову Политика, 14:43
Тюменских подростков будут судить за подготовку к теракту Политика, 14:42
Маск назвал Reuters худшим после новости о роспуске созданного им DOGE Политика, 14:41
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39