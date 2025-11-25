Маск назвал Reuters худшим после новости о роспуске созданного им DOGE

Илон Маск (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Американский предприниматель Илон Маск назвал международное агентство новостей Reuters худшим в связи с публикацией сообщения о досрочном роспуске Департамента по повышению эффективности работы федерального правительства США (DOGE). По данным агентства, это случилось за восемь месяцев до истечения срока полномочий — департамент должны были расформировать не раньше июля 2026 года.

Reuters со ссылкой на документы написал, что многие функции DOGE были переданы управлению кадровой службы (OPM) в администрации США.

Департамент эффективности правительства был учрежден президентом США Дональдом Трампом в день инаугурации, 20 января 2025 года. Задачей DOGE объявили сокращение госрасходов и реструктуризацию федеральных агентств. Руководить работой департамента назначили основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. В конце мая бизнесмен ушел с поста после истечения контракта.

После выхода публикации о роспуске департамента Маск написал в соцсети X: «Агентство Reuters — наихудшее».

Комментарий миллиардера появился под твитом пользователя DogeDesigner, который ранее поместил скриншот экрана с заголовком опубликованной новости под красную плашку FAKE NEWS («лживые новости»).

«Срочно. Эта статья Reuters — фейк. DOGE не закрывается. Позор агентству за публичную ложь», — сопроводил свой коллаж анонимный владелец аккаунта DogeDesigner. Известно, что он регулярно публикует о информацию о криптоактивах, в том числе о мемкоине Маска Dogecoin. У аккаунта более 1,7 млн. подписчиков.

Маск и прежде резко отзывался о Reuters, обвиняя в предвзятости и дезинформации. Так, в апреле 2024 года после публикаций об отказе Tesla от планов выпускать бюджетный электромобиль Model 2 миллиардер написал в адрес агентства: «Reuters is lying» («Reuters лжет»). Позднее он добавил: «Уступают только AP [Associated Press]».