На Крымском мосту временно перекрыли движение

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автотранспорта на Крымском мосту временно перекрыли, сообщил телеграм-канал, отслеживающий ситуацию на мосту.

О перекрытии движения сообщили в 12:47 мск. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Над регионами России уничтожили 249 беспилотников за ночь
Политика
Фото:Global Look Press

По информации информационного телеграм-канала, с начала суток 25 ноября затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра с обеих сторон Крымского моста не наблюдалось.

Минобороны сообщило о перехвате 249 дронов за ночь на 15 ноября. При этом 116 из них сбили над акваторией Черного моря, 76 — в Краснодарском крае и 23 — в Крыму.

В предыдущий раз движение по Крымскому мосту временно перекрывали ранним утром 14 ноября.

