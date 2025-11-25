Владелец гипермаркетов «О'кей» завершил их продажу менеджменту
Люксембургская O’KEY Group S.A. завершила сделку по продаже менеджменту сети гипермаркетов «О’кей». В результате владеющее гипермаркетами ООО «О’кей» вместе со всеми дочерними структурами перешло под управление ООО «РБФ Ритейл», принадлежащее команде менеджмента торговой сети, говорится в сообщении компании. В настоящее время проводятся завершающие регистрационные действия в ЕГРЮЛ. Сумму сделки в компании не назвали.
В периметр сделки вошли магазины «О’кей», онлайн-платформа, товарные знаки, логистическая инфраструктура и прочие материальные и нематериальные активы, относящиеся к бизнесу гипермаркетов, уточняется в сообщении. Там же сказано, что по состоянию на 30 сентября 2025 года в России насчитывалось 76 гипермаркетов под брендом «О’кей». Сейчас сеть «О’кей» продолжает работать в обычном режиме.
О решении продать бизнес гипермаркетов менеджменту группа объявила в конце 2024 года. При этом «О'кей Групп» продолжит владеть сетью дискаунтеров «Да!», которые она запустила в 2015 году. По состоянию на конец сентября этого года компания управляла 227 дискаунтерами. В рамках подготовки к сделке группа провела реорганизацию холдинга для разделения бизнесов гипермаркетов и дискаунтеров, получив одобрение акционеров и все требуемые законодательством разрешения.
Ставшая владельцем гипермаркетов компания «РБФ Ритейл» была зарегистрирована в ноябре 2024 года. На текущий момент, согласно данным ЕГРЮЛ, 99% долей в этой компании через ООО «РБФ» контролируют Константин Арабидис (24%), Артем Микоев (24%), Ирина Патрушева (24%) и Анна Рощина (24%), еще 4% у Евгения Морозова. Также Морозову через ООО «Бизнес инвест» принадлежит 1% «РБФ Ритейл».
Сделка с менеджментом компании может быть промежуточным этапом перед другой сделкой, писала «Фонтанка» со ссылкой на источники. Сама «РБФ Ритейл» уже готовится сменить владельцев. В октябре Федеральная антимонопольная служба сообщила, что согласовала сделку, в рамках которой 99% в уставном капитале холдинговой компании ООО «РБФ Ритейл» получит ООО «Земун». Структура, выступившая покупателем, была зарегистрирована в феврале 2024 года в Тюмени. Основной вид ее деятельности, согласно данным СПАРК, — оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Единственным владельцем выступает Ольга Запорожец. До апреля 2025 года 100% компании принадлежало петербургскому ООО «Космарт Солюшен».
В августе «Известия» сообщали, что с предложением купить «О'кей» выступила торговая сеть «Лента». Стоимость сделки генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил тогда изданию в 45–55 млрд руб. Согласованная ФАС сделка ООО «РБФ Ритейл» с «Земун» может быть совершена в интересах основного владельца торговой сети «Лента» — «Севергрупп» Алексея Мордашова, говорил ранее источник РБК на рынке FMCG-товаров.
Первый гипермаркет «О'кей» открылся в Санкт-Петербурге в 2002 году. По итогам 2024 года розничная выручка гипермаркетов «Окей» выросла на 2%, до 144,8 млрд руб.
