ФАС согласовала покупку бизнеса сети гипермаркетов «О'кей»

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов «О'кей», сообщила пресс-служба ведомства. 99% в уставном капитале холдинговой компании ООО «РБФ ритейл» получит ООО «Земун».

После завершения сделки покупатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов, уточнили в ФАС. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках оптовой и розничной торговли.

О решении продать бизнес одноименных гипермаркетов «О'кей Групп» объявила в декабре 2024 года. Предполагалось, что сеть магазинов, товарный знак, логистическую инфраструктуру и другие материальные и нематериальные активы получит в управление команда менеджмента.

ООО «Земун» была создана в феврале 2024 года, компания зарегистрирована в Тюмени. Основной вид ее деятельности, согласно данным СПАРК, оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Единственным владельцем выступает Ольга Запорожец. До апреля 2025 года 100% компании принадлежало петербургскому ООО «Космарт Солюшен». Согласно данным СПАРК, в ноябре, за месяц до того, как совет директоров «О'кей Групп» решил продать бизнес, менеджмент торговой сети зарегистрировал новое юридическое лицо — ООО «РБФ Ритейл». 99% долей в нем через ООО РБФ контролируют Константин Арабидис (24%), Артем Микоев (24%), Ирина Патрушева (24%) и Анна Рощина (24%). Еще 1% принадлежит Евгению Морозову через ООО «Бизнес инвест».

«Фонтанка» со ссылкой на источники писала, что сделка с менеджментом компании может быть промежуточным этапом перед другой сделкой. В августе «Известия» сообщили, что с предложением купить «О'кей» выступила торговая сеть «Лента».

Первый гиперамаркет «О'кей» открылся в Санкт-Петербурге в 2002 году. Сейчас сеть представлена более чем 270 магазинами в России в двух форматах: гипермаркеты под брендом «О'кей» и дискаунтеры под брендом «Да!».



Материал дополняется