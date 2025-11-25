 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Politico узнало, какой план представит США России в Абу-Даби

Politico: США в Абу-Даби представят России план из 19 пунктов
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Дэниел Дрисколл
Дэниел Дрисколл (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

На встрече представителей США и России в Абу-Даби 25 ноября американский министр армии Дэн Дрисколл представит российской стороне план мирного урегулирования украинского конфликта. Речь идет о документе, сокращенном до 19 пунктов после встречи с Украиной и представителями ЕС в Женеве, сообщило Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

После переговоров 23 ноября первоначальный план из 28 пунктов решили сократить до 19. По данным Politico, из него были исключены территориальные вопросы, в том числе передачи Донбасса России. Эти темы, по данным издания, предложили вынести на отдельные переговоры между президентами Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом.

Представители США и России встретились в Абу-Даби
Политика
Дэниел Дрисколл

Дрисколл встретился в Абу-Даби с российской делегацией 24 ноября, а на 25-е назначен еще один раунд переговоров, сообщило CBS News. Американский чиновник в комментарии CBS уточнил, что встреча 25 ноября назначена, «чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры вперед».

По данным Financial Times, в Абу-Даби также запланирована встреча Дрисколла с начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым.

На прошлой неделе американский министр армии во главе делегации от Пентагона посетил Киев, где представил украинской стороне мирный план США из 28 пунктов. Затем он участвовал в переговорах с представителями Украины и Евросоюза по поводу этого плана в Женеве, в ходе которых те представили альтернативный план по урегулированию. Ключевые различия между мирными инициативами касались территориального вопроса, перспектив членства Украины в НАТО и судьбы замороженных российских активов.

В Кремле заявили, что Москва не ознакомлена с планом, а его обсуждение через СМИ считает некорректным и невозможным. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что американские условия представляются Москве более приемлемыми по сравнению с европейскими. Он также добавил, что документ будет дорабатываться и российской стороной.

