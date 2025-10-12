В базу украинского «Миротворца» внесли потомков Льва Толстого
В базу украинского сайта «Миротворец» попали сразу несколько потомков писателя Льва Толстого: 27-летний прапраправнук Иван Толстой и его сестра Анастасия, а также их мать и супруга Ивана Анастасия. Всех их внесли 11 октября, следует из данных сайта.
Их обвиняют в «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «сознательном нарушении государственной границы Украины». В частности, «Миротворец» отметил, что Иван Толстой с супругой посетили в 2021 году Крым, в том числе Севастополь.
Праправнук писателя Владимир Толстой, бывший советник президента России по вопросам культуры и председатель жюри литературной премии «Ясная Поляна», находится в базе «Миротворца» с 2018 года. Ему тоже вменяют поддержку «российской агрессии» и поездки в Крым.
13 несовершеннолетних граждан России. Возраст детей — от девяти до 17 лет: самому младшему девять, двоим — по 11, 12 и 14 лет, одному — 16, еще пятерым — по 17 лет. Всем им, включая самых маленьких, на сайте вменяют «сознательное нарушение государственной границы» и покушение на территориальную целостность Украины.
