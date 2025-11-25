В Новороссийске на фоне налета БПЛА открыли пункт временного размещения

В Новороссийске в школе № 29 развернули пункт временного размещения, сообщил мэр Андрей Кравченко.

Учебное заведение расположено по адресу улица Волгоградская, 46. В городе с 21:33 звучит тревога, оповещающая о налете БПЛА.

Силы ПВО продолжают отражать беспилотную атаку в городе.

В результате налета один мужчина получил осколочные ранения, обломки сбитых беспилотников повредили четыре квартиры и упали на зеленую зону в Южном районе, от чего в расположенном неподалеку здании столовой выбило окна.

«На местах работают специальные и экстренные службы», — написал Кравченко.