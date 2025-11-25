Avito узнало, какая сфера стала лидером по спросу на офисных работников

Все о карьере: как найти и сохранить работу

С января по октябрь 2025 года спрос на офисных работников в сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа вырос на 176% и стал самым высоким среди остальных отраслей. К таким выводам пришли специалисты сервиса «Авито Работа», РБК ознакомился с результатами исследования.

Работодатели чаще всего ищут инженеров, сотрудников HR-отделов, специалистов по документообороту, финансам и логистике. Средняя предлагаемая зарплата этих сотрудников при полной занятости составляет 74,3 тыс. руб. в месяц, следует из исследования. При этом, такие показатели актуальны для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет — на старших и руководящих позициях работодатели могут предложить более высокие зарплаты.

Второй по темпам роста отраслью стало производство электро- и оптического оборудования — число офисных вакансий в этой отрасли выросло на 75%. Средние зарплатные предложения для новых специалистов за полный день составили 81,6 тыс. руб./мес. Согласно исследованию, на третьем месте находится сфера ЖКХ и городской инфраструктуры, где спрос на офисных сотрудников увеличился на 67%. Таким специалистам в среднем предлагают 64,4 тыс. руб./мес.

Четвертое место занимает пищевая промышленность (+62%), где средняя зарплата составляет 77,8 тыс. руб. в месяц. Далее следуют производство промышленного оборудования и станков +38%, 90,2 тыс. руб.) и сельское хозяйство (+35%, 79,1 тыс. руб.).

Аналитики отмечают, что на фоне конкуренции за кадры компании не только повышают зарплаты, но и чаще предлагают дополнительные бонусы. В третьем квартале 2025 года количество упоминаний о бесплатном питании в вакансиях выросло на 146%, о корпоративном транспорте — на 59%, о зонах отдыха — на 57%.

По словам директора категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилла Пшеничных, такой рост связан с повышенным спросом на инженеров.

«Работодатели активно конкурируют за таких профессионалов: повышают зарплаты, расширяют бонусные пакеты, предлагают дополнительные льготы и возможности для развития», — рассказал он.