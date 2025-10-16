«Авито» назвал профессии с самым быстрым ростом зарплат в 2025 году

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Самые высокие темпы роста зарплат в первом полугодии 2025 года были зафиксированы у страховых агентов, следует из исследования «Авито» и Корпорации МСП (есть у РБК).

Средние зарплатные предложения в этой отрасли выросли на 63% и достигли 65 197 руб./мес. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Далее следуют водители пассажирского транспорта с ростом на 61%, до 97 435 руб., гальваники — с ростом на 59%, до 102 961 руб./мес. и слесари-ремонтники — с ростом на 56%, до 85 934 руб.

Самые высокие средние предложения по итогам полугодия получили монолитчики — 160 291 руб., авторазборщики — 119 720 руб. и официанты — 103 547 руб. Инженеры-сметчики получают в среднем 93 754 руб.

«Авито» отмечает, что рост зарплат концентрируется в технических и массовых профессиях, где сохраняется кадровый дефицит. При этом число новых вакансий на платформе растет медленнее, но активность соискателей увеличилась: запросы контактов работодателей выросли на 12%.

В январе-сентябре 2025 года интерес россиян к подработке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем в полтора раза, увеличившись на 61%.

Бизнес-заказчики стали активнее искать исполнителей на частичную занятость, число таких запросов выросло на 27%. Среднее предлагаемое вознаграждение за подработку составило 56 745 руб. в месяц.

Наибольший рост среднего вознаграждения показали официанты, получающие 53 840 руб. в месяц с ростом на 70%, торговые представители с 77 992 руб. в месяц и ростом на 63% и строители с 83 380 руб. в месяц с ростом на 61%.

Летом 2025 года лидером по росту зарплаты по сравнению с летом 2024 года стала сфера ЖКХ и городской инфраструктуры.

Средние зарплатные предложения в этой отрасли показали рост на 43% и достигли 79 640 руб. в месяц при фиксированном графике. Также в топ-3 отраслей с наибольшим приростом зарплат вошли транспортное машиностроение с ростом в 38% и тяжелое машиностроение с ростом в 35%.