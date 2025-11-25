В Сочи сняли угрозу атаки беспилотников, сообщил мэр Андрей Прошунин.

«Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — написал он в 3:29 в своем телеграм-канале.

Режим опасности был введен ночью в 00:38, аэропорт Сочи приостановил прием и выпсук самолетов в 00:48. Позднее Прошунин сообщил, что силы ПВО отражают налет беспилотников.

Режим опасности продолжает действовать в Геленджике, Новороссийске и еще нескольких населенных пунктах Краснодарского края.