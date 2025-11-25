 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Новороссийске число поврежденных многоквартирных домов увеличилось до 5

Сюжет
Военная операция на Украине
Всего в настоящий момент повреждения получили пять многоквартирных домов и два частных. Кроме этого, ранения получили четыре человека

Еще три многоквартирных дома Новороссийска пострадали в результате атаки беспилотников, сообщает оперативный штаб региона.

«В разных районах Новороссийска в результате атаки БПЛА повреждены еще 3 многоквартирных дома и один частный, ранения получили 3 человека», — говорится в сообщении.

Всего, как уточнила пресс-служба, в настоящее время в Новороссийске были повреждены пять многоквартирных и два частных дома. Кроме этого, пострадали четыре человека.

«По двум адресам в многоквартирных домах падение фрагментов беспилотников спровоцировали пожары, идет их ликвидация. Повреждения получили несколько квартир», — добавил оперштаб. Согласно предварительным данным, среди жителей дома никто не пострадал.

При падении обломков беспилотника на частный дом один местный житель получил ранение осколками, его госпитализировали. Еще в двух местах получили ранения два человека, они находились на улице.

«Это мужчины, один из которых получил ранение средней, другой — легкой степени. Их также оперативно госпитализировали, оказывают необходимую помощь», — уточнила пресс-служба.

Ранее пострадал еще один мужчина, он получил ранения из-за падения обломков беспилотника на частный дом.

В краснодарском селе обломки дрона повредили частный дом
Политика

Ранее было известно о поврежденном 16-этажный жилом доме, там была повреждена угловая квартира на верхнем этаже. Позднее, в результате еще одного инцидента обломки сбитого беспилотника попали по еще одному многоквартирному дому в Новороссийксе. Загорелись три квартиры на 11 и 12 этажах, пожар потушили.

Затем обломки беспилотников также упали на пятиэтажное многоквартирное здание в селе Мысхако, расположенном в Новороссийске. В результате падения загорелась одна из квартир, но пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Новороссийск беспилотники дома пострадавшие
Материалы по теме
В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелось складское помещение
Политика
В краснодарском селе обломки дрона повредили частный дом
Политика
Из-за обломков БПЛА в лесу под Геленджиком возник пожар
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 04:09 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 04:09
Оперштаб назвал число пострадавших от атак дронов в Новороссийске Политика, 04:20
В Сочи сняли угрозу атаки беспилотников Политика, 04:12
В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелось складское помещение Политика, 03:55
В Новороссийске число поврежденных многоквартирных домов увеличилось до 5 Политика, 03:39
В краснодарском селе обломки дрона повредили частный дом Политика, 03:27
Из-за обломков БПЛА в лесу под Геленджиком возник пожар Политика, 03:26
WP узнала, что союзники США в ЕС знают не все о переговорах с Украиной Политика, 03:17
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Ростовской области при налете БПЛА пострадали три человека Политика, 03:10
Оперштаб Краснодара сообщил о повреждениях при атаке БПЛА в центре города Политика, 03:04
Захарова раскритиковала условия ЕС по урегулированию конфликта на Украине Политика, 02:39
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Фура загорелась при падении обломков дрона в Новороссийске Политика, 02:30
Третий многоквартирный дом Новороссийска пострадал от обломков БПЛА Политика, 01:57
В Новороссийске на фоне налета БПЛА открыли пункт временного размещения Политика, 01:50