В Новороссийске число поврежденных многоквартирных домов увеличилось до 5

Всего в настоящий момент повреждения получили пять многоквартирных домов и два частных. Кроме этого, ранения получили четыре человека

Еще три многоквартирных дома Новороссийска пострадали в результате атаки беспилотников, сообщает оперативный штаб региона.

«В разных районах Новороссийска в результате атаки БПЛА повреждены еще 3 многоквартирных дома и один частный, ранения получили 3 человека», — говорится в сообщении.

Всего, как уточнила пресс-служба, в настоящее время в Новороссийске были повреждены пять многоквартирных и два частных дома. Кроме этого, пострадали четыре человека.

«По двум адресам в многоквартирных домах падение фрагментов беспилотников спровоцировали пожары, идет их ликвидация. Повреждения получили несколько квартир», — добавил оперштаб. Согласно предварительным данным, среди жителей дома никто не пострадал.

При падении обломков беспилотника на частный дом один местный житель получил ранение осколками, его госпитализировали. Еще в двух местах получили ранения два человека, они находились на улице.

«Это мужчины, один из которых получил ранение средней, другой — легкой степени. Их также оперативно госпитализировали, оказывают необходимую помощь», — уточнила пресс-служба.

Ранее пострадал еще один мужчина, он получил ранения из-за падения обломков беспилотника на частный дом.

Ранее было известно о поврежденном 16-этажный жилом доме, там была повреждена угловая квартира на верхнем этаже. Позднее, в результате еще одного инцидента обломки сбитого беспилотника попали по еще одному многоквартирному дому в Новороссийксе. Загорелись три квартиры на 11 и 12 этажах, пожар потушили.

Затем обломки беспилотников также упали на пятиэтажное многоквартирное здание в селе Мысхако, расположенном в Новороссийске. В результате падения загорелась одна из квартир, но пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.