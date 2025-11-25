Из-за обломков БПЛА в лесу под Геленджиком возник пожар

Под Геленджиком из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание лесной подстилки, сообщает региональный оперативный штаб.

Сотрудники экстренных служб локализовали пожар на площади 0,1 га и продолжают ликвидировать возгорание. Обошлось без пострадавших и повреждений, передали в оперштабе.

В Геленджике и нескольких населенных пунктах Краснодарского края силы ПВО продолжают отражать налет БПЛА.

Ночью в селе Кабардинка из-за падения обломков начался пожар на площади 300 кв. метров, оперативные службы потушили возгорание. В этом же населенном в результате налета БПЛА был поврежден частный дом, мужчина получил ранения ноги ниже колена.