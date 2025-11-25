В Геленджике при налете дронов пострадал мужчина
В селе Кабардинка в Геленджике в результате налета БПЛА два частных дома получили повреждения, сообщил мэр Андрей Боготистов.
В Геленджике с 23:11 звучит сирена, оповещающая об угрозе налета БПЛА. Силы ПВО продолжают отражать атаку. Один мужчина, который в момент отражения атаки находился на улице, получил ранение ноги ниже колена. Его госпитализировали, угрозы жизни нет.
На втором адресе из-за падения обломков начался пожар на площади 300 кв. метров. Оперативные службы потушили возгорание, передает оперативный штаб по региону.
Аэропорт Геленджика приостановил полеты накануне в 21:40 мск.
Также силы ПВО продолжают отражать налет БПЛА в Туапсинском муниципальном округе, Сочи и Новороссийске В последнем из-за беспилотной атаки несколько домов получили повреждения, также пострадал один мужчина.
