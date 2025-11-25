В Геленджике при налете дронов пострадал мужчина

Накануне ночью зазвучала сирена, оповещающая об угрозе БПЛА, силы ПВО продолжают отражать атаку с 00:37. Из-за налета беспилотников были повреждены два дома — рядом с один из них мужчина получил ранения, а во втором начался пожар

В селе Кабардинка в Геленджике в результате налета БПЛА два частных дома получили повреждения, сообщил мэр Андрей Боготистов.

В Геленджике с 23:11 звучит сирена, оповещающая об угрозе налета БПЛА. Силы ПВО продолжают отражать атаку. Один мужчина, который в момент отражения атаки находился на улице, получил ранение ноги ниже колена. Его госпитализировали, угрозы жизни нет.

На втором адресе из-за падения обломков начался пожар на площади 300 кв. метров. Оперативные службы потушили возгорание, передает оперативный штаб по региону.

Аэропорт Геленджика приостановил полеты накануне в 21:40 мск.

Также силы ПВО продолжают отражать налет БПЛА в Туапсинском муниципальном округе, Сочи и Новороссийске В последнем из-за беспилотной атаки несколько домов получили повреждения, также пострадал один мужчина.