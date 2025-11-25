 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Геленджике при налете дронов пострадал мужчина

Сюжет
Военная операция на Украине
Накануне ночью зазвучала сирена, оповещающая об угрозе БПЛА, силы ПВО продолжают отражать атаку с 00:37. Из-за налета беспилотников были повреждены два дома — рядом с один из них мужчина получил ранения, а во втором начался пожар

В селе Кабардинка в Геленджике в результате налета БПЛА два частных дома получили повреждения, сообщил мэр Андрей Боготистов.

В Геленджике с 23:11 звучит сирена, оповещающая об угрозе налета БПЛА. Силы ПВО продолжают отражать атаку. Один мужчина, который в момент отражения атаки находился на улице, получил ранение ноги ниже колена. Его госпитализировали, угрозы жизни нет.

На втором адресе из-за падения обломков начался пожар на площади 300 кв. метров. Оперативные службы потушили возгорание, передает оперативный штаб по региону.

Глава Геленджика сообщил об отражении атаки БПЛА
Политика

Аэропорт Геленджика приостановил полеты накануне в 21:40 мск.

Также силы ПВО продолжают отражать налет БПЛА в Туапсинском муниципальном округе, Сочи и Новороссийске В последнем из-за беспилотной атаки несколько домов получили повреждения, также пострадал один мужчина.

Теги
Александра Озерова
Геленджик Краснодарский край ранения возгорание БПЛА
